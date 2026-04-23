Новый патч Road to Vostok делает игру стабильнее и доступнее для слабых систем

Road to Vostok получила первое крупное обновление после выхода в ранний доступ. Разработчик Антти Лейнонен сосредоточился не на новом контенте, а на том, что для подобных проектов куда важнее — стабильности и оптимизации.

Главное нововведение — режим Compatibility, который отключает «чувствительные» к драйверам графические функции. По сути, это спасательный круг для игроков, у которых игра не запускалась даже на базовых API. Такой шаг выглядит максимально прагматичным: лучше упростить картинку, чем терять аудиторию из-за технических проблем.

Помимо этого, переработана нагрузка на CPU при загрузке, обновлён движок Godot и добавлено сглаживание SMAA. Геймплейные изменения скромнее, но точечные: защита от случайного разрушения предметов, новые лут-возможности и более мягкий баланс выживания.

Интересно, что почти сразу вышел хотфикс, исправляющий критические ошибки самого патча. Это типичная ситуация для раннего доступа, где обновления часто требуют быстрой доработки «на ходу».

На фоне 83% положительных отзывов в Steam такой подход выглядит оправданным. «Road to Vostok» пока не гонится за масштабом, а методично доводит основу — и именно это часто отличает проекты, которые в итоге доживают до полноценного релиза.