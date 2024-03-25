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Road to Vostok TBA
Шутер, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
6.7 52 оценки

Постапокалиптический шутер Road to Vostok обзаведется новой масштабной демкой с ключевыми механиками

Gutsz
Новости

Амбициозный шутер Road to Vostok с элементами выживания и хардкорными режимами от финского разработчика-одиночки преодолевает еще один важный этап. Уже в ближайшее время проект обзаведется новой демоверсией, которая может удивить игроков своей масштабностью. Автор проекта планирует предоставить игрокам бесплатный доступ ко всем главным механикам игры и внушительной части карты из полной версии.

Как отмечает разработчик Road to Vostok, свежая демка шутера будет примерно в пять раз больше, чем первая пробная версия игры. Ее релиз запланирован на апрель этого года. В этой демоверсии шутер окончательно перейдет на движок Godot и покажет результаты 615 часов кропотливой работы. По словам автора игры, эта демонстрация игры позволит игрокам ощутить весь основной цикл игрового процесса Road to Vostok: "мародерство, подготовку и планирование, а также опасное путешествие на Восток".

В свежей демке будет реализован следующий контент:

  • Четыре демо-карты
  • Одна "точка пересечения"
  • Один торговец
  • 15 анимированных видов оружия
  • 100 предметов
  • Система убежища
  • Торговая система
  • Модификация оружия

После этой демоверсии будет выпущена еще одна пробная версия шутера, затем разработчик надеется вывести Road to Vostok в ранний доступ на Steam.

7
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Гемор

Интересно будут ли двигаться складки на одежде при анимации перезарядки.

1
askazanov

Может чего и дельного получится.. ждём.

-8