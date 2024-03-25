Постапокалиптический шутер Road to Vostok обзаведется новой масштабной демкой с ключевыми механиками

Амбициозный шутер Road to Vostok с элементами выживания и хардкорными режимами от финского разработчика-одиночки преодолевает еще один важный этап. Уже в ближайшее время проект обзаведется новой демоверсией, которая может удивить игроков своей масштабностью. Автор проекта планирует предоставить игрокам бесплатный доступ ко всем главным механикам игры и внушительной части карты из полной версии.
Как отмечает разработчик Road to Vostok, свежая демка шутера будет примерно в пять раз больше, чем первая пробная версия игры. Ее релиз запланирован на апрель этого года. В этой демоверсии шутер окончательно перейдет на движок Godot и покажет результаты 615 часов кропотливой работы. По словам автора игры, эта демонстрация игры позволит игрокам ощутить весь основной цикл игрового процесса Road to Vostok: "мародерство, подготовку и планирование, а также опасное путешествие на Восток".
В свежей демке будет реализован следующий контент:
- Четыре демо-карты
- Одна "точка пересечения"
- Один торговец
- 15 анимированных видов оружия
- 100 предметов
- Система убежища
- Торговая система
- Модификация оружия
После этой демоверсии будет выпущена еще одна пробная версия шутера, затем разработчик надеется вывести Road to Vostok в ранний доступ на Steam.
Интересно будут ли двигаться складки на одежде при анимации перезарядки.
Может чего и дельного получится.. ждём.