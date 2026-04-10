Продажи Road to Vostok достигли 100 тыс копий

Запуск Road to Vostok в раннем доступе оказался чрезвычайно успешным. Разработчик Антти Лейнонен сообщил, что хардкорный шутер на выживание уже достиг продаж в 100 тысяч копий.
В социальных сетях Лейнонен поделился некоторой статистикой.
- Продано более 100 000 копий
- Очень позитивные отзывы от игроков
- Попадание на главную страницу и в рекомендации
- Ежедневная аудитория: 26 780 активных пользователей
- Пиковое число зрителей на Twitch: 31 891
Проект уверенно стартовал и уже на раннем этапе демонстрирует высокий интерес как со стороны игроков, так и зрителей.
Road to Vostok, по словам самого Лейнонена, — это «хардкорная одиночная игра на выживание, действие которой разворачивается в постапокалиптической приграничной зоне между Финляндией и Россией».
Road to Vostok уже доступна для ПК в режиме раннего доступа Steam, где, по оценкам Лейнонена, она пробудет "примерно 2-4 года".
Высокий интерес со 100к копий? Вот 2 млн в первые сутки это высокий интерес.
