Продажи Road to Vostok достигли 300 тысяч: из-за ошеломляющего успеха игры создателю пришлось прервать отпуск

Разработчик-одиночка хардкорного тактического шутера Road to Vostok был вынужден прервать запланированный отпуск. Причина - неожиданно высокий интерес аудитории к проекту, который разошелся тиражом примерно в 300 тысяч копий.

Изначально создатель игры (известный как Antti) планировал взять непрерывный отдых на 2–3 недели. Однако лавина сопутствующих задач, связанных с успешным запуском, не позволила ему расслабиться. Об этом создатель Antti поведал в своем Discord-канале.

Учитывая успешный запуск (~300 тыс. копий продано), я был удивлен тому, как много мелких деталей связано с "послезапусковым периодом". Эти темы варьируются от бухгалтерии, налогов и банковского дела до получения бизнес-знаний, связанных с внезапным изменением дохода компании и ее масштабированием.

Несмотря на то, что все эти "положительные проблемы" отвлекли его от разработки контента, Antti сообщил, что почти завершил все юридические формальности. Как только начнутся первые выплаты от Steam (в конце текущего месяца), он планирует ускорить темпы разработки. Помимо бюрократии, разработчик активно наверстывает упущенное: его почтовый ящик с отчетами об ошибках "похудел" с 11 000 до примерно 500 непрочитанных писем.

В ближайших планах - выход патча 0.1.2.0, который станет последним крупным обновлением перед вторым билдом игры (релиз намечен на третий квартал 2026 года). Патч уже готов на 75% и принесет оптимизацию памяти и звука, исправления багов и новый контент. Вместе со вторым билдом в третьем квартале ожидается и запуск официального мерча игры.