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Road to Vostok TBA
Шутер, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
6.2 45 оценок

Road to Vostok получила новую демоверсию, которая позволяет протестировать игру после перехода на другой движок

butcher69
Новости

Road to Vostok, многообещающая игра в жанре шутера на выживание, которую называют "финским STALKER", получила новую демоверсию. Демоверсию можно загрузить из Steam. Вес демоверсии составляет 1,76 Гб.

Последняя демоверсия и предыдущие в основном показывают техническую составляющую проекта. Следующая демоверсия будет отличаться от предыдущей и будет посвящена в основном геймплею.

Стоит напомнить, что Road to Vostok изначально создавалась на движке Unity. Однако недавние споры, связанные с этой технологией, заставили разработчика перевести проект на движок Godot с открытым исходным кодом. Только что вышедшая демоверсия — первая возможность увидеть, как игра справляется с новой технологией.

Судя по демо, переход на другой движок прошел успешно. Однако это была непростая задача, и разработчику игры пришлось посвятить ей 615 часов. Как проходил весь процесс, вы можете увидеть в видеоролике выше.

Напомним, что Road to Vostok выходит исключительно для PC. Все доступные до сих пор демоверсии принадлежали к серии "Public Demo 1", ориентированной на представление технической составляющей игры. Public Demo 2 будет сфокусирована на геймплее и, как ожидается, выйдет в первом квартале следующего года. Затем, во втором квартале, будет выпущена улучшенная версия этой демоверсии с новыми элементами и возможностями, частично разработанными на основе предложений игроков.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
cuckold

Это Тарков 1 в 1. Сталкер-то каким боком?

3
Swit-vlad

А не DayZ? Хотя тут рано судить пока

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