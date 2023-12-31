Road to Vostok получила новую демоверсию, которая позволяет протестировать игру после перехода на другой движок

Road to Vostok, многообещающая игра в жанре шутера на выживание, которую называют "финским STALKER", получила новую демоверсию. Демоверсию можно загрузить из Steam. Вес демоверсии составляет 1,76 Гб.
Последняя демоверсия и предыдущие в основном показывают техническую составляющую проекта. Следующая демоверсия будет отличаться от предыдущей и будет посвящена в основном геймплею.
Стоит напомнить, что Road to Vostok изначально создавалась на движке Unity. Однако недавние споры, связанные с этой технологией, заставили разработчика перевести проект на движок Godot с открытым исходным кодом. Только что вышедшая демоверсия — первая возможность увидеть, как игра справляется с новой технологией.
Судя по демо, переход на другой движок прошел успешно. Однако это была непростая задача, и разработчику игры пришлось посвятить ей 615 часов. Как проходил весь процесс, вы можете увидеть в видеоролике выше.
Напомним, что Road to Vostok выходит исключительно для PC. Все доступные до сих пор демоверсии принадлежали к серии "Public Demo 1", ориентированной на представление технической составляющей игры. Public Demo 2 будет сфокусирована на геймплее и, как ожидается, выйдет в первом квартале следующего года. Затем, во втором квартале, будет выпущена улучшенная версия этой демоверсии с новыми элементами и возможностями, частично разработанными на основе предложений игроков.
Это Тарков 1 в 1. Сталкер-то каким боком?
А не DayZ? Хотя тут рано судить пока