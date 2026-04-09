Road to Vostok успешно стартовала в раннем доступе в Steam и окупилась "на долгие-долгие годы вперед"

Финская инди-игра Road to Vostok от разработчика Антти Лейнонена успешно стартовала в Steam сразу после релиза в раннем доступе 7 апреля 2026 года. За первые сутки проект вышел на первые места в чартах продаж во многих странах, попал на главную страницу магазина и получил "Очень положительные" отзывы. Пиковый онлайн достиг 5399 человек. Сам разработчик в своем посте в соцсетях назвал запуск "абсолютно безумным":
Последние 24 часа были просто безумными. Road to Vostok сейчас в топе продаж во многих странах, на главной странице Steam и имеет рейтинг "Очень положительные". Я поделюсь некоторой статистикой запуска, когда соберу достаточно данных (и немного высплюсь), но уже сейчас могу сказать, что релиз оказался чрезвычайно успешным для разработчика-одиночки и обеспечил бюджет на производство этой игры на долгие-долгие годы вперед. Спасибо!
Road to Vostok - это хардкорная одиночная игра на выживание с элементами экстракшена в духе Escape from Tarkov, но без мультиплеера. Действие происходит в постапокалиптической приграничной зоне между Финляндией и Россией. Игрокам предстоит выживать, собирать добычу, планировать и готовиться пересечь границу Востока, зоны необратимой смерти, где одна ошибка может положить конец всему.
Проект разрабатывался почти четыре года одним человеком. Разработчик заранее предупреждает, что игра будет в раннем доступе 2-4 года, с постепенным добавлением контента и повышением цены. Сообщество уже активно обсуждает игру: игроки хвалят атмосферу, звук, ИИ противников и общую атмосферу "настоящего выживания". Многие отмечают, что такой успех соло-разработчика - это настоящий триумф инди-сцены и мощный сигнал, что качественный хардкорный проект может завоевать Steam без больших издателей и маркетинговых бюджетов.
Не знаю, попробовал, ну игра вообще пустая.
Понимаю, ранний доступ, но всё равно мало контента.
ИИ видят всё, стреляют без промаха. Не очень сырая.
Красавчик создатель. Заслужил
Надеюсь все же что ее не будет пилить долгие долгие годы