Road to Vostok успешно стартовала в раннем доступе в Steam и окупилась "на долгие-долгие годы вперед"

Финская инди-игра Road to Vostok от разработчика Антти Лейнонена успешно стартовала в Steam сразу после релиза в раннем доступе 7 апреля 2026 года. За первые сутки проект вышел на первые места в чартах продаж во многих странах, попал на главную страницу магазина и получил "Очень положительные" отзывы. Пиковый онлайн достиг 5399 человек. Сам разработчик в своем посте в соцсетях назвал запуск "абсолютно безумным":

Последние 24 часа были просто безумными. Road to Vostok сейчас в топе продаж во многих странах, на главной странице Steam и имеет рейтинг "Очень положительные". Я поделюсь некоторой статистикой запуска, когда соберу достаточно данных (и немного высплюсь), но уже сейчас могу сказать, что релиз оказался чрезвычайно успешным для разработчика-одиночки и обеспечил бюджет на производство этой игры на долгие-долгие годы вперед. Спасибо!

Road to Vostok - это хардкорная одиночная игра на выживание с элементами экстракшена в духе Escape from Tarkov, но без мультиплеера. Действие происходит в постапокалиптической приграничной зоне между Финляндией и Россией. Игрокам предстоит выживать, собирать добычу, планировать и готовиться пересечь границу Востока, зоны необратимой смерти, где одна ошибка может положить конец всему.

Проект разрабатывался почти четыре года одним человеком. Разработчик заранее предупреждает, что игра будет в раннем доступе 2-4 года, с постепенным добавлением контента и повышением цены. Сообщество уже активно обсуждает игру: игроки хвалят атмосферу, звук, ИИ противников и общую атмосферу "настоящего выживания". Многие отмечают, что такой успех соло-разработчика - это настоящий триумф инди-сцены и мощный сигнал, что качественный хардкорный проект может завоевать Steam без больших издателей и маркетинговых бюджетов.