Road to Vostok выйдет в ранний доступ в Steam 7 апреля 2026 года

Road to Vostok готовится к запуску в раннем доступе в Steam 7 апреля 2026 года. Трейлер игры демонстрирует локации игры, динамичные события и дополнительные функции, которые будут доступны с самого старта.
Игра будет доступна по цене 14,99€ с 25% скидкой на первые две недели. После окончания акции стоимость поднимется до 19,99€ до релиза полной версии. Игрокам обещают насыщенный опыт выживания с исследованием новых территорий и взаимодействием с динамичной игровой средой.
А что с отдачей, где она?
и ненадо,а то ныть будут как в таркове
Обложка как бы намекает на кого ориентирована игра
Ну так фин сходил на восток ? Вопрос за что тут 20 евро платить ?
Такая же деревянная во всем, что и в бете. Изменений кот наплакал, такое ощущение, что хотят просто срубить бабла.