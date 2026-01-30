Road to Vostok выйдет в ранний доступ в Steam 7 апреля 2026 года

Road to Vostok готовится к запуску в раннем доступе в Steam 7 апреля 2026 года. Трейлер игры демонстрирует локации игры, динамичные события и дополнительные функции, которые будут доступны с самого старта.

Игра будет доступна по цене 14,99€ с 25% скидкой на первые две недели. После окончания акции стоимость поднимется до 19,99€ до релиза полной версии. Игрокам обещают насыщенный опыт выживания с исследованием новых территорий и взаимодействием с динамичной игровой средой.