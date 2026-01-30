ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Road to Vostok 07.04.2026
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
6.6 67 оценок

Road to Vostok выйдет в ранний доступ в Steam 7 апреля 2026 года

IKarasik IKarasik

Road to Vostok готовится к запуску в раннем доступе в Steam 7 апреля 2026 года. Трейлер игры демонстрирует локации игры, динамичные события и дополнительные функции, которые будут доступны с самого старта.

Игра будет доступна по цене 14,99€ с 25% скидкой на первые две недели. После окончания акции стоимость поднимется до 19,99€ до релиза полной версии. Игрокам обещают насыщенный опыт выживания с исследованием новых территорий и взаимодействием с динамичной игровой средой.

16
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
MisterCrazyMaks

А что с отдачей, где она?

Мясо с майонезом

и ненадо,а то ныть будут как в таркове

Скрепослав

Обложка как бы намекает на кого ориентирована игра

enigmahas

Ну так фин сходил на восток ? Вопрос за что тут 20 евро платить ?

Pogosso_

Такая же деревянная во всем, что и в бете. Изменений кот наплакал, такое ощущение, что хотят просто срубить бабла.