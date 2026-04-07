Road to Vostok вышла в раннем доступе Steam

Хардкорный одиночный survival-шутер Road to Vostok вышел в раннем доступе Steam. Игра переносит игроков в постапокалиптическую приграничную территорию между Финляндией и Россией.

Действие начинается в Зоне 05 — эвакуированном регионе на юго-востоке Финляндии. Здесь находятся убежища, торговцы и задания, а также стартовый лут для выживания. Район периодически атакуют банды мародёров, поэтому игрокам приходится собирать снаряжение и готовиться к опасным вылазкам.

Главная цель — попытаться пересечь охраняемую приграничную линию. На пути встречаются минные поля, различные препятствия и вооружённые охранники, которые пытаются остановить нарушителей.

За границей находится регион Восток на территории России — самая опасная, но и самая ценная зона в игре. Все локации здесь работают по правилу перманентной смерти: если персонаж погибает, игрок теряет весь прогресс и снаряжение.

В игре реализованы динамическая погода, смена дня и ночи, сезоны, случайные события и бартерная система торговли без привычной валюты. Также можно обустраивать убежища и хранить там найденные предметы.

Размер ранней версии составляет около 5,6 ГБ. Игра поддерживает DirectX и Vulkan, а OpenGL планируют добавить позже. Цена в Steam — 532 рубля, русской локализации на данный момент нет.