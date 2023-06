Создатель постапокалиптического шутера Road to Vostok рассказал о производстве игры и об отличиях от Escape from Tarkov ©

Хардкорный шутер от первого лица Road to Vostok с элементами выживания, действия которого разворачиваются в альтернативном постапокалиптичном мире, был анонсирован в начале 2022 года. Проект создается силами лишь одного опытного разработчика и визуально сильно напоминает Escape from Tarkov, однако в игре намного больше уникальных механик, чем может показаться на первый взгляд. Об уникальности Road to Vostok и интересных особенностях производствах решил поделиться сам создатель шутера.

Road to Vostok — это хардкорная игра на выживание для одного игрока, действие которой происходит в постапокалиптической приграничной зоне между Финляндией и Россией. Игрокам нужно выживать, грабить, планировать и готовить свой путь через Пограничную зону, чтобы отправиться на Восток.

Геймплей из демоверсии Road to Vostok:

По словам автора игры, на подготовку Road to Vostok у него ушел целый год на подготовку к производству игры, что является очень необычной практикой для инди-проекта от разработчика-одиночки. Современные релизы в Steam, как правило, сразу приступают в разработке игры, без особого планирования и тестирования механик на движке проекта. Создатель игры пояснил, что специального для своего проекта он лично разработал более двадцати инструментов для движка, которые в последствии помогли ему наладить быструю эффективную проработку игровых механик. Он не собирается концентрировать внимание на передовых визуальных технологиях, вместо этого он хочет сосредоточиться на расширении игровых возможностей.

На мой взгляд, в последние годы не было столько инноваций и страсти к созданию высококачественных, реалистичных шутеров на выживание. Большинство инди-игр, которые утверждают, что привнесли это в жанр, обычно терпят неудачу или переключаются с одного проекта на другой. Лично я больше не планирую делать какие-либо другие проекты в своей карьере, и все мое внимание и страсть направлены на эту единственную миссию и цель — сделать лучшую хардкорную игру на выживание.

— заявил разработчик Road to Vostok.

Также автор решил прокомментировал сравнение Road to Vostok с отечественным шутером Escape from Tarkov. Он признался, что у обеих игр есть схожие элементы, поскольку обе игры созданы на Unity, а окружение схоже в географическом масштабе, однако разработчик вдохновляется совсем другим проектом. По его словам, он стремится сделать Road to Vostok похожей на S.T.A.L.K.E.R.: Anomaly, где прогресс больше привязан к игровому миру, а есть элементы перманентной смерти и выживания, как в DayZ. Кроме этого в Road to Vostok будет реализовано полноценное сюжетное повествование и представлено больше механик выживания, таких как разведение костра, приготовление еды, рыбалка, изготовление самодельного снаряжения и так далее.