Создатель Road to Vostok направит почти все доходы на развитие игры

Инди-разработчик, стоящий за Road to Vostok, поделился планами по развитию проекта после успешного старта в раннем доступе. За короткое время игре удалось разойтись тиражом более 250 тысяч копий, что фактически обеспечило финансирование всей дальнейшей разработки без привлечения сторонних инвестиций.

Большая часть полученных средств — около 85% — будет вложена непосредственно в создание нового контента. Остальное распределят между развитием бренда и экспериментальными направлениями, включая исследования и будущие инвестиции.

В ближайшие недели автор планирует выпустить обновление с контентом, который не успел попасть в стартовую версию, а также исправлениями ошибок и улучшениями стабильности. После этого разработчик намерен взять короткую паузу, параллельно передав часть задач подрядчикам, чтобы работа над проектом не останавливалась.

Ключевым этапом станет крупное обновление, намеченное на третий квартал 2026 года. В игре появится новая фракция кочевников, с которой можно будет взаимодействовать: выполнять задания, торговать, повышать репутацию и даже заводить союзников для совместных вылазок. При этом мир станет менее «центрированным» вокруг игрока — разработчик хочет добиться ощущения, что пользователь лишь один из участников происходящего, а не главный герой.

Отдельное внимание уделят искусственному интеллекту. Разные фракции получат уникальные модели поведения, а противники станут заметно разнообразнее — например, военные будут действовать куда агрессивнее и организованнее, чем обычные бандиты.

В более отдалённой перспективе готовится и крупное оружейное обновление с десятками новых стволов и глубокой системой кастомизации. По словам автора, уже к концу года проект может значительно преобразиться и стать совершенно иным по ощущениям по сравнению с текущей версией.