Unity теряет еще одну игру, Road to Vostok переходит на Godot ©

Создатель грядущего xаpдкopнoгo cуpвайвала Road to Vostok в ответ на проблемные анонсы Unity решил портировать игру на движок Godot. Об этом стало известно из нового выпуска дневников разработчика, в котором сообщается о смене движка.

Это стало немного неожиданным, поскольку работа над созданием очередной демоверсии была близка к завершению. Впрочем, работа над игрой все еще продолжается, так что задержка составит всего несколько месяцев. Первая сборка игры на новом движке для спонсоров будет готова уже в октябре, а демоверсия должна выйти где-то в декабре 2023 года.

Из-за неоднозначных заявлений руководства Unity, Godot сейчас привлекает к себе все больше и больше разработчиков, да и магазин ассетов растет очень быстро. Хотя, насколько он хорош для 3D-игр, пока под вопросом, так как только недавно в нем появился 3D-движок. А так как игр в жанре FPS на базе Godot не так уж много, данная игра может послужить весомым доказательством того, что движок может справиться с крупномасштабными 3D-играми.

В любом случае, будет интересно взглянуть на то, что было показано на Unity, и на то, что будет представлено позже на Godot.

Road to Vostok выйдет на PC в Steam. Правда, о дате релиза пока ничего не известно.