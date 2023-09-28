Unity теряет еще одну игру, Road to Vostok переходит на Godot

Создатель грядущего xаpдкopнoгo cуpвайвала Road to Vostok в ответ на проблемные анонсы Unity решил портировать игру на движок Godot. Об этом стало известно из нового выпуска дневников разработчика, в котором сообщается о смене движка.
Это стало немного неожиданным, поскольку работа над созданием очередной демоверсии была близка к завершению. Впрочем, работа над игрой все еще продолжается, так что задержка составит всего несколько месяцев. Первая сборка игры на новом движке для спонсоров будет готова уже в октябре, а демоверсия должна выйти где-то в декабре 2023 года.
Из-за неоднозначных заявлений руководства Unity, Godot сейчас привлекает к себе все больше и больше разработчиков, да и магазин ассетов растет очень быстро. Хотя, насколько он хорош для 3D-игр, пока под вопросом, так как только недавно в нем появился 3D-движок. А так как игр в жанре FPS на базе Godot не так уж много, данная игра может послужить весомым доказательством того, что движок может справиться с крупномасштабными 3D-играми.
В любом случае, будет интересно взглянуть на то, что было показано на Unity, и на то, что будет представлено позже на Godot.
Road to Vostok выйдет на PC в Steam. Правда, о дате релиза пока ничего не известно.
Удачи ему лол. Учитывая, что он там планировал делать и масштабы, то будет очень-очень сложно. Это еще не говоря, что он на Юнити то очень медленно все делал, а тут переход, изучение нового движка, все скрипты придется переделывать под годот или ждать пока разработчик годот добавит поддержку C# (он уже на фоне новостей с юнити пообещал такое).
Еще смешны такие заявления. Он слишком уверен что-то. Переход так быстро не произойдет.
Большая часть этих "переходов" просто возможность попиарить свой проект.
что меня сильным образом огорчило на годот что там только 2 канала юви разведки что означает что оптимизация объектов и их качево будет хуже а возможно там выяснится что там еще не будет что-то работать. с другой стороны графика на текстурах наверно уже устарела и пора делать игры либо со статичной высокополигональной геометрией либо либо под высокополигональную модель со смещением вершин так как в годот нет динамической тесселяции и это создаст проблемы с системой освещения этого движка.