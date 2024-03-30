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Road to Vostok TBA
Шутер, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис
6.7 54 оценки

Вышло второе демо шутера Road to Vostok о выживании на границе России

Simple Jack
Новости

Финский геймер с ником Antti выпустил вторую демо-версию одиночного шутера с элементами выживания Road to Vostok. Игрокам доступны четыре карты, пятнадцать видов оружия, сто предметов, а также многие базовые геймплейные механики — лечение, торговля, поиск припасов и так далее.

Скачать обновление Road to Vostok можно в Steam. Для корректной работы Antti советует устанавливать демо заново, удалив предыдущие версии.

Действие Road to Vostok разворачивается на границе России и Финляндии, где существует таинственная постапокалиптическая зона под названием «Восток». Главная особенность игры — реалистичное изображение оружия и стрельбы: в этом разработчик вдохновляется похожими шутерами, например, Escape from Tarkov.

В сентябре 2023 года игра сменила движок с Unity на Godot. Когда Road to Vostok выйдет в раннем доступе, пока неизвестно, но ожидается, что это произойдет в 2024 году.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
о выживании на границе России
2
HellowRainbow
0
Theo Krause

Можно просто переехать в Белгород.

0
SpacePRedator014

Я так понимаю это одиночный клон Таркова, только от финов? Выглядит перспективно

0
valera antonov

Выглядит как обделаная задница

1