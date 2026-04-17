Выстрел в десятку: Road to Vostok разошлась тиражом 200 тысяч копий за 10 дней

Инди-шутер Road to Vostok уверенно стартовал в Steam, преодолев отметку в 200 тысяч проданных копий всего за десять дней с момента релиза. Об успехе проекта сообщил разработчик Антти Лайнонен, поблагодарив игроков за активную поддержку.

Популярность игры отразилась и на онлайне: ежедневная аудитория достигла 43 тысяч пользователей. При этом сообщество не только активно играет, но и создает модификации, расширяя возможности проекта.

На платформе Steam у Road to Vostok уже более 4,8 тысячи отзывов, из которых 82% — положительные. Игра также успела попасть на главную страницу сервиса в разделе «Популярное и рекомендованное», что дополнительно усилило интерес к ней.

Разработчик отметил, что успешный запуск обеспечил достаточный бюджет для реализации всех запланированных идей из дорожной карты. В ближайшее время ожидается новый патч — его выход намечен на 22 апреля. Обновление сосредоточится на устранении вылетов и других технических проблем.

Судя по текущей динамике, Road to Vostok продолжает набирать обороты и закрепляется как один из заметных инди-хитов в Steam.