Авторы RoadCraft выпустили свежий трейлер к выходу дополнения Foundations

Saber Interactive и Focus Entertainment выпустили Foundations для строительного симулятора RoadCraft. Расширение посвящено масштабным инфраструктурным проектам и впервые позволяет самостоятельно возводить фундаменты с помощью забивки свай и заливки бетона.

В дополнении появились две новые карты. Spring Renewal переносит игроков в сельскую местность Нидерландов, пострадавшую от мощного шторма, а Oasis Delta предлагает восстановить пустынный регион после разрушительного торнадо. На обеих территориях предстоит ремонтировать дороги, мосты и промышленные объекты, расчищать завалы и налаживать логистику строительных материалов.

Foundations также добавляет семь машин и вариантов техники, включая сваебойную установку, бетононасос, бетономешалку и магнитный кран. В игру возвращается Келли, которая снова будет сопровождать игроков своими инструкциями и радиосообщениями.

Дополнение вышло 3 ноября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Оно продаётся отдельно и не входит в Year 1 Pass.