Для игры RoadCraft вышло новое дополнение

Набор Foundations Expansion выводит симуляцию строительства на принципиально новый уровень. Основной акцент в этом DLC сделан на возведении масштабных объектов практически с нуля — от подготовки территории до финальной заливки.

Дополнение предлагает игрокам два контрастных региона с уникальным ландшафтом и задачами:

«Весеннее обновление»: Действие разворачивается в европейском регионе (Нидерланды). После разрушительного шторма игрокам предстоит буквально по кирпичику восстанавливать пострадавший зеленый город, его улицы и инфраструктуру.

«Дельта оазиса»: Жаркий регион, где строительство завязано на терраформировании и преодолении песчаных и водных преград.

Игровой процесс усложняется за счет внедрения многоэтапного капитального строительства:

Заливка фундамента: Теперь здания требуют полноценной заливки бетонного основания. Для этого придется использовать новые технологические цепочки.

Забивка свай: Механика создания опорных конструкций для «призрачных» построек. Прежде чем возвести мост или крупное здание, вам придется укрепить грунт сваями.

Новые ресурсы: В оборот вводятся строительные сваи и жидкий бетон, логистику которых нужно тщательно планировать.

Для реализации новых задач разработчики добавили 7 единиц новой техники и модификаций: