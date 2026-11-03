Для игры RoadCraft вышло новое дополнение

Набор Foundations Expansion выводит симуляцию строительства на принципиально новый уровень. Основной акцент в этом DLC сделан на возведении масштабных объектов практически с нуля — от подготовки территории до финальной заливки.
Дополнение предлагает игрокам два контрастных региона с уникальным ландшафтом и задачами:
- «Весеннее обновление»: Действие разворачивается в европейском регионе (Нидерланды). После разрушительного шторма игрокам предстоит буквально по кирпичику восстанавливать пострадавший зеленый город, его улицы и инфраструктуру.
- «Дельта оазиса»: Жаркий регион, где строительство завязано на терраформировании и преодолении песчаных и водных преград.
Игровой процесс усложняется за счет внедрения многоэтапного капитального строительства:
- Заливка фундамента: Теперь здания требуют полноценной заливки бетонного основания. Для этого придется использовать новые технологические цепочки.
- Забивка свай: Механика создания опорных конструкций для «призрачных» построек. Прежде чем возвести мост или крупное здание, вам придется укрепить грунт сваями.
- Новые ресурсы: В оборот вводятся строительные сваи и жидкий бетон, логистику которых нужно тщательно планировать.
Для реализации новых задач разработчики добавили 7 единиц новой техники и модификаций:
- ALCES PL30C — специализированная сваебойная установка для забивки опор.
- EPEC MAG240 — мощный магнитный кран, незаменимый при разборе завалов и погрузке металлических конструкций.
- Voltrack — классический автобетоносмеситель («миксер») для транспортировки жидкого бетона.
- Hollander Mk11 — мощный бетононасос, необходимый для распределения смеси по площадке.
- Aamatsu R1 — новый асфальтоукладчик / каток для финальных дорожных работ.
- Isonzo M1 — мобильный автомобиль технической поддержки и сервиса.
- Derry Longhorn 4520 (модификация) — обновленный тяжелый тягач, адаптированный под транспортировку сверхтяжелых строительных грузов
Интересно, а с бетоном будет подстава. Например, опоздание или то, что привезут не тот бетон, который нужен, разумеется.)...
p.s. а то помню часто ругался с диспетчером поставщика который иногда такую вот свинью подкладывал.