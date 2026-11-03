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RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
8.3 647 оценок

Для игры RoadCraft вышло новое дополнение

Pavel Rally Pavel Rally

Набор Foundations Expansion выводит симуляцию строительства на принципиально новый уровень. Основной акцент в этом DLC сделан на возведении масштабных объектов практически с нуля — от подготовки территории до финальной заливки.

Дополнение предлагает игрокам два контрастных региона с уникальным ландшафтом и задачами:

  • «Весеннее обновление»: Действие разворачивается в европейском регионе (Нидерланды). После разрушительного шторма игрокам предстоит буквально по кирпичику восстанавливать пострадавший зеленый город, его улицы и инфраструктуру.
  • «Дельта оазиса»: Жаркий регион, где строительство завязано на терраформировании и преодолении песчаных и водных преград.

Игровой процесс усложняется за счет внедрения многоэтапного капитального строительства:

  • Заливка фундамента: Теперь здания требуют полноценной заливки бетонного основания. Для этого придется использовать новые технологические цепочки.
  • Забивка свай: Механика создания опорных конструкций для «призрачных» построек. Прежде чем возвести мост или крупное здание, вам придется укрепить грунт сваями.
  • Новые ресурсы: В оборот вводятся строительные сваи и жидкий бетон, логистику которых нужно тщательно планировать.

Для реализации новых задач разработчики добавили 7 единиц новой техники и модификаций:

  • ALCES PL30C — специализированная сваебойная установка для забивки опор.
  • EPEC MAG240 — мощный магнитный кран, незаменимый при разборе завалов и погрузке металлических конструкций.
  • Voltrack — классический автобетоносмеситель («миксер») для транспортировки жидкого бетона.
  • Hollander Mk11 — мощный бетононасос, необходимый для распределения смеси по площадке.
  • Aamatsu R1 — новый асфальтоукладчик / каток для финальных дорожных работ.
  • Isonzo M1 — мобильный автомобиль технической поддержки и сервиса.
  • Derry Longhorn 4520 (модификация) — обновленный тяжелый тягач, адаптированный под транспортировку сверхтяжелых строительных грузов
Скриншоты 3 Обновления 8
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Egik81

Интересно, а с бетоном будет подстава. Например, опоздание или то, что привезут не тот бетон, который нужен, разумеется.)...

p.s. а то помню часто ругался с диспетчером поставщика который иногда такую вот свинью подкладывал.