Для игры RoadCraft вышло новое дополнение Reclaim Expansion

Reclaim Expansion — это второе крупное дополнение для симулятора восстановления после катастроф RoadCraft от студии Saber Interactive. Релиз DLC состоялся сегодня, в состав расширения входят новые локации, техника и механики, ориентированные на расчистку территорий и переработку материалов. Основной контент дополнения:
Две новые карты:
- Осенний коллапс: регион в Центральной Европе (вдохновлен Шварцвальдом, Германия). Игрокам предстоит устранять последствия мощных штормов: расчищать оползни, стабилизировать инфраструктуру и сносить опасные постройки для повторного использования материалов.
- Летняя засуха: регион Северной Африки (Сахель). Основные задачи — обеспечение доступа к воде в условиях экстремальной засухи, демонтаж устаревших объектов и терраформирование для выживания в суровом климате.
Новая техника:
- 5111Б Dragline Demolisher: экскаватор-драглайн для демонтажных работ.
- Torque G175: специализированная машина для эффективного измельчения деревьев.
- Hollander M7 Cable Layer: кабелеукладчик.
- Derry Longhorn 4520: тяжелый грузовик для логистики.
- Дополнительные варианты: Wayfarer OFT96 TS D (самосвал), Wayfarer OFT96 TS T (грузовой) и Minuteman K370 Explorer (разведчик с радаром).
Игровые механики:
- Демонтаж зданий: возможность разбирать строения и использовать их ресурсы для дальнейшего строительства.
- Призрачные здания: функция предварительного просмотра финального вида конструкции перед началом работ.
- Измельчитель деревьев: новая механика быстрой очистки территории от леса.
- Вышки для исследования, открывающие скрытые цели на карте.
На игру действует скидка 35%, до 26 марта, сейчас цена 1624 рубля. Доступна демоверсия.
Ну и ладненько.
А звук техники всё такой же игрушечный?