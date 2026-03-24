RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
8.3 610 оценок

Для игры RoadCraft вышло новое дополнение Reclaim Expansion

Pavel Rally Pavel Rally

Reclaim Expansion — это второе крупное дополнение для симулятора восстановления после катастроф RoadCraft от студии Saber Interactive. Релиз DLC состоялся сегодня, в состав расширения входят новые локации, техника и механики, ориентированные на расчистку территорий и переработку материалов. Основной контент дополнения:

Две новые карты:

  • Осенний коллапс: регион в Центральной Европе (вдохновлен Шварцвальдом, Германия). Игрокам предстоит устранять последствия мощных штормов: расчищать оползни, стабилизировать инфраструктуру и сносить опасные постройки для повторного использования материалов.
  • Летняя засуха: регион Северной Африки (Сахель). Основные задачи — обеспечение доступа к воде в условиях экстремальной засухи, демонтаж устаревших объектов и терраформирование для выживания в суровом климате.

Новая техника:

  • 5111Б Dragline Demolisher: экскаватор-драглайн для демонтажных работ.
  • Torque G175: специализированная машина для эффективного измельчения деревьев.
  • Hollander M7 Cable Layer: кабелеукладчик.
  • Derry Longhorn 4520: тяжелый грузовик для логистики.
  • Дополнительные варианты: Wayfarer OFT96 TS D (самосвал), Wayfarer OFT96 TS T (грузовой) и Minuteman K370 Explorer (разведчик с радаром).

Игровые механики:

  • Демонтаж зданий: возможность разбирать строения и использовать их ресурсы для дальнейшего строительства.
  • Призрачные здания: функция предварительного просмотра финального вида конструкции перед началом работ.
  • Измельчитель деревьев: новая механика быстрой очистки территории от леса.
  • Вышки для исследования, открывающие скрытые цели на карте.

На игру действует скидка 35%, до 26 марта, сейчас цена 1624 рубля. Доступна демоверсия.

sa1958

Ну и ладненько.

5
vadimsalomatin

А звук техники всё такой же игрушечный?

2