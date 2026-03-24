Для игры RoadCraft вышло новое дополнение Reclaim Expansion

Reclaim Expansion — это второе крупное дополнение для симулятора восстановления после катастроф RoadCraft от студии Saber Interactive. Релиз DLC состоялся сегодня, в состав расширения входят новые локации, техника и механики, ориентированные на расчистку территорий и переработку материалов. Основной контент дополнения:

Две новые карты:

Осенний коллапс: регион в Центральной Европе (вдохновлен Шварцвальдом, Германия). Игрокам предстоит устранять последствия мощных штормов: расчищать оползни, стабилизировать инфраструктуру и сносить опасные постройки для повторного использования материалов.

Летняя засуха: регион Северной Африки (Сахель). Основные задачи — обеспечение доступа к воде в условиях экстремальной засухи, демонтаж устаревших объектов и терраформирование для выживания в суровом климате.

Новая техника:

5111Б Dragline Demolisher: экскаватор-драглайн для демонтажных работ.

Torque G175: специализированная машина для эффективного измельчения деревьев.

Hollander M7 Cable Layer: кабелеукладчик.

Derry Longhorn 4520: тяжелый грузовик для логистики.

Дополнительные варианты: Wayfarer OFT96 TS D (самосвал), Wayfarer OFT96 TS T (грузовой) и Minuteman K370 Explorer (разведчик с радаром).

Игровые механики:

Демонтаж зданий: возможность разбирать строения и использовать их ресурсы для дальнейшего строительства.

Призрачные здания: функция предварительного просмотра финального вида конструкции перед началом работ.

Измельчитель деревьев: новая механика быстрой очистки территории от леса.

Вышки для исследования, открывающие скрытые цели на карте.

На игру действует скидка 35%, до 26 марта, сейчас цена 1624 рубля. Доступна демоверсия.