Обзоры RoadCraft указывают, что это must-have для поклонников симуляторов большегрузных автомобилей

Завтра состоится премьера еще одного автосимулятора от студии Saber Interactive. В отличие от таких игр, как SnowRunner или MudRunner, RoadCraft будет сосредоточена не на вождении транспортного средства в сложных условиях, а на строительстве и восстановлении местности после катастроф. Окажется ли новый проект достойным внимания поклонников серии Saber Interactive?

Первые обзоры, похоже, отвечают на этот вопрос. Большинство критиков хвалят RoadCraft и дают игре высокие оценки. На данный момент средний рейтинг на Metacritic составляет 78 из 100 (на основе 14 обзоров для версии для ПК).

PCGamesN — 9/10

CGMagazine — 9/10

Game Watcher — 8,5/10

Gaming Nexus — 8,5/10

Shacknews — 8/10

Push Square — 8/10

GameStar — 77/100

VG247 — 4/5

Open Critic: 86/100 (22 оценки)

Metacritic — 81/100 (PS5, 7 отзывов) / 78/100 (ПК, 14 отзывов)

Обозреватели в первую очередь обращают внимание на великолепную систему реалистичной физики в RoadCraft, которая была представлена ​​в новом движке, разработанном студией Saber Interactive. Вождение по грязной местности и поиск способа добраться до изначально недоступных областей очень приятны — весь процесс должен быть завораживающим и расслабляющим. Критики также отмечают, что уровень сложности производства довольно высок, но благодаря этому поиск правильного решения и создание идеальной дороги должны быть очень удовлетворяющими, а не несправедливыми.

Большое количество карт, доступных на старте в базовой версии игры, а также сами транспортные средства и возможности их персонализации также считаются плюсами. Кооперативный режим (до 4 игроков) хвалят.

Самыми большими недостатками RoadCraft являются частые ошибки и проблемы с камерой. Кроме того, для некоторых игроков (особенно тех, кто не знаком с реалистичными симуляторами) игра может оказаться просто слишком требовательной и разочаровывающей. Однако, если вы знакомы с предыдущими играми этого типа от студии Saber Interactive, RoadCraft может оказаться очень затягивающим тайтлом.

RoadCraft дебютирует 20 мая на консолях PS5 и Xbox Series X/S и ПК.