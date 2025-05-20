Обзоры RoadCraft указывают, что это must-have для поклонников симуляторов большегрузных автомобилей

Завтра состоится премьера еще одного автосимулятора от студии Saber Interactive. В отличие от таких игр, как SnowRunner или MudRunner, RoadCraft будет сосредоточена не на вождении транспортного средства в сложных условиях, а на строительстве и восстановлении местности после катастроф. Окажется ли новый проект достойным внимания поклонников серии Saber Interactive?
Первые обзоры, похоже, отвечают на этот вопрос. Большинство критиков хвалят RoadCraft и дают игре высокие оценки. На данный момент средний рейтинг на Metacritic составляет 78 из 100 (на основе 14 обзоров для версии для ПК).
- PCGamesN — 9/10
- CGMagazine — 9/10
- Game Watcher — 8,5/10
- Gaming Nexus — 8,5/10
- Shacknews — 8/10
- Push Square — 8/10
- GameStar — 77/100
- VG247 — 4/5
- Open Critic: 86/100 (22 оценки)
- Metacritic — 81/100 (PS5, 7 отзывов) / 78/100 (ПК, 14 отзывов)
Обозреватели в первую очередь обращают внимание на великолепную систему реалистичной физики в RoadCraft, которая была представлена в новом движке, разработанном студией Saber Interactive. Вождение по грязной местности и поиск способа добраться до изначально недоступных областей очень приятны — весь процесс должен быть завораживающим и расслабляющим. Критики также отмечают, что уровень сложности производства довольно высок, но благодаря этому поиск правильного решения и создание идеальной дороги должны быть очень удовлетворяющими, а не несправедливыми.
Большое количество карт, доступных на старте в базовой версии игры, а также сами транспортные средства и возможности их персонализации также считаются плюсами. Кооперативный режим (до 4 игроков) хвалят.
Самыми большими недостатками RoadCraft являются частые ошибки и проблемы с камерой. Кроме того, для некоторых игроков (особенно тех, кто не знаком с реалистичными симуляторами) игра может оказаться просто слишком требовательной и разочаровывающей. Однако, если вы знакомы с предыдущими играми этого типа от студии Saber Interactive, RoadCraft может оказаться очень затягивающим тайтлом.
RoadCraft дебютирует 20 мая на консолях PS5 и Xbox Series X/S и ПК.