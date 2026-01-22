RoadCraft готовится к масштабному обновлению: новые карты, техника и миссии уже на подходе

Разработчики SnowRunner анонсировали крупнейшее на данный момент расширение для RoadCraft — Expansion 2, релиз которого запланирован на март 2026 года. Обновление обещает серьезно расширить игровой опыт, добавив две новые карты, новые миссии и дополнительную технику. Контент уже проходит бета-тестирование, а в опубликованном видео показаны все новинки.

Главным акцентом станет тяжёлая техника для сноса зданий — её работу демонстрируют в ролике с пятой минуты. Кроме того, игрокам покажут машину, способную валить крупные деревья, что открывает новые возможности для исследования и взаимодействия с миром.

Мартовское обновление принесёт семь новых транспортных средств, свежие звуковые и визуальные эффекты, улучшенную систему сохранений, а также переработку рендеринга деревьев и низкой растительности, делая игровой мир ещё более живым и реалистичным.

Напомним, что в декабре 2025 года RoadCraft получила демоверсию в Steam, которая позволила игрокам оценить базовые возможности симулятора и подготовиться к грядущим масштабным изменениям. Expansion 2 обещает поднять игру на новый уровень, открыв массу возможностей как для исследователей, так и для любителей экстремальной техники.