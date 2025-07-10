RoadCraft получила крупное обновление 2.0: новый транспорт, фоторежим и многое другое

Компания Focus Entertainment сообщила о выпуске крупного обновления 2.0 для RoadCraft. Оно привносит в игру новый транспорт, фоторежим, улучшенную физику и множество других исправлений.
Основные игровые изменения
- 3 новых SAR-машины для эвакуации и разведывательный транспортер:
SAR Nota Allegro
SAR Step 39331 "Pike"
SAR Mule T1
Tuz 119 “Lynx” с прицепом
- Фоторежим.
- Улучшенная перевозка техники – добавлена фиксация груза на транспортерах.
- Запуск/остановка двигателя – удерживайте ручник для включения/выключения.
- Быстрая установка маркеров – удобное обозначение точек на карте.
- Разработчики уменьшили частоту дождя.
Технические улучшения
- Добавлена поддержка Intel XeSS.
- Добавлен Steam Input – улучшенная совместимость с контроллерами.
- Возможность генерация кадров – опции x2/x3/x4.
Исправление багов и оптимизация
Общие:
- Починка "мертвых зон" геймпада.
- Корректное отображение прогресса.
- Устранение случайных вылетов.
- Оптимизация производительности.
Сохранения:
- Исправлены редкие случаи повреждения сохранений.
- Невидимые крепления груза теперь отображаются правильно.
Транспорт:
- Катки – можно отключать асфальтирование.
- Краны – улучшено управление и физика.
- Грузовики – более плавная подвеска (например, у Tayga 6455B).
- Исправлены баги с дублированием техники, застреванием в гаражах и т.д.
Интерфейс:
- Новые иконки в гараже.
- Улучшенный компас и маркеры.
- Исправлены визуальные глюки в меню.
Дороги:
- Починка багов с исчезновением разметки.
- ИИ-транспорт больше не застревает на стройке.
Рули:
- Добавлена поддержка для Thrustmaster, Fanatec, Hori.
Звук:
- Новые эффекты для погоды, кранов, асфальтоукладчиков.
- Исправлена синхронизация звуков в мультиплеере.
Графика:
- Ультра-тени и улучшенные текстуры песка.
- Капли дождя на стеклах в FPV-режиме.
Steam Deck:
- Исправлены шрифты и оптимизирована графика.
Моды:
- Улучшена стабильность загрузки модов.
Полный список изменений доступен по ссылке.
Специализированный убийца который может SnowRunner того вполне.
надеюсь, в этот раз действительно это поправили, потому что и в прошлом апдейте они писали, что уменьшили частоту дождя, но он как лил больше половины времени, так и продолжил. Из-за этого отложил прохождение последних двух карт на потом, ну просто неприятно играть под практически непрекращающимся дождем, в Питере его и так хватает)
Это прекрасно. Но игра пройдена и удалена. Чтобы это все испытать жду новые карты
а де притормаживание конвоев ; шоб в повороты вписывались ? отображение пройденных маршрутов в сводке карты ? выравнивание дорог при расширении ( двойная песчанка ) ?
А можно капли дождя на стекла добавить в Сноураннер уже наконец. Или это новейшая фича, которая показательна лишь для новой игры?