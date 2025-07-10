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RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
8.3 401 оценка

RoadCraft получила крупное обновление 2.0: новый транспорт, фоторежим и многое другое

AceTheKing AceTheKing
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Компания Focus Entertainment сообщила о выпуске крупного обновления 2.0 для RoadCraft. Оно привносит в игру новый транспорт, фоторежим, улучшенную физику и множество других исправлений.

Основные игровые изменения

  • 3 новых SAR-машины для эвакуации и разведывательный транспортер:
    SAR Nota Allegro
    SAR Step 39331 "Pike"
    SAR Mule T1
    Tuz 119 “Lynx” с прицепом
  • Фоторежим.
  • Улучшенная перевозка техники – добавлена фиксация груза на транспортерах.
  • Запуск/остановка двигателя – удерживайте ручник для включения/выключения.
  • Быстрая установка маркеров – удобное обозначение точек на карте.
  • Разработчики уменьшили частоту дождя.

Технические улучшения

  • Добавлена поддержка Intel XeSS.
  • Добавлен Steam Input – улучшенная совместимость с контроллерами.
  • Возможность генерация кадров – опции x2/x3/x4.

Исправление багов и оптимизация

Общие:

  • Починка "мертвых зон" геймпада.
  • Корректное отображение прогресса.
  • Устранение случайных вылетов.
  • Оптимизация производительности.

Сохранения:

  • Исправлены редкие случаи повреждения сохранений.
  • Невидимые крепления груза теперь отображаются правильно.

Транспорт:

  • Катки – можно отключать асфальтирование.
  • Краны – улучшено управление и физика.
  • Грузовики – более плавная подвеска (например, у Tayga 6455B).
  • Исправлены баги с дублированием техники, застреванием в гаражах и т.д.

Интерфейс:

  • Новые иконки в гараже.
  • Улучшенный компас и маркеры.
  • Исправлены визуальные глюки в меню.

Дороги:

  • Починка багов с исчезновением разметки.
  • ИИ-транспорт больше не застревает на стройке.

Рули:

  • Добавлена поддержка для Thrustmaster, Fanatec, Hori.

Звук:

  • Новые эффекты для погоды, кранов, асфальтоукладчиков.
  • Исправлена синхронизация звуков в мультиплеере.

Графика:

  • Ультра-тени и улучшенные текстуры песка.
  • Капли дождя на стеклах в FPV-режиме.

Steam Deck:

  • Исправлены шрифты и оптимизирована графика.

Моды:

  • Улучшена стабильность загрузки модов.

Полный список изменений доступен по ссылке.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Egik81

Специализированный убийца который может SnowRunner того вполне.

2
JIoMTuK
Разработчики уменьшили частоту дождя.

надеюсь, в этот раз действительно это поправили, потому что и в прошлом апдейте они писали, что уменьшили частоту дождя, но он как лил больше половины времени, так и продолжил. Из-за этого отложил прохождение последних двух карт на потом, ну просто неприятно играть под практически непрекращающимся дождем, в Питере его и так хватает)

2
Aleksey Aleshka

Это прекрасно. Но игра пройдена и удалена. Чтобы это все испытать жду новые карты

1
pahalevsha

а де притормаживание конвоев ; шоб в повороты вписывались ? отображение пройденных маршрутов в сводке карты ? выравнивание дорог при расширении ( двойная песчанка ) ?

1
Walkan90

А можно капли дождя на стекла добавить в Сноураннер уже наконец. Или это новейшая фича, которая показательна лишь для новой игры?

1