RoadCraft превзошла ожидания Focus Entertainment - игра привлекла свыше 600 тысяч уникальных игроков за первые недели

Издатель Focus Entertainment сообщил о впечатляющих результатах RoadCraft – симулятора восстановления разрушенных территорий после экологических катастроф.
RoadCraft стал одним из самых успешных проектов в истории Focus Entertainment, превзойдя даже оптимистичные прогнозы:
- Свыше 600 тысяч уникальных игроков за первые недели после выхода;
- Максимальный онлайн в Steam превысил 33 тысячи игроков (в 3 раза выше, чем у SnowRunner и почти в 4 раза больше, чем у MudRunner);
- 74% положительных отзывов в Steam.
Успех RoadCraft доказывает, что нишевые симуляторы могут конкурировать с ААА-тайтлами, если предлагают свежий геймплей. Возможно, Focus Entertainment сделает из игры новую долгоиграющую франшизу.
Игра вышла 20 мая на PC (Steam), PS5 и Xbox Series X/S. Разработчики уже анонсировали бесплатные обновления с новыми локациями и миссиями.
ну да ,не то что эти однотипные игроки в какой нибудь stellar blade, допустим
Отличная игра
А вот мои не оправдал. Куча упрощений по сравнению даже со сноураннером. Но некоторые свои достоинства тоже есть.