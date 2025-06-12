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RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
8.3 336 оценок

RoadCraft превзошла ожидания Focus Entertainment - игра привлекла свыше 600 тысяч уникальных игроков за первые недели

AceTheKing AceTheKing

Издатель Focus Entertainment сообщил о впечатляющих результатах RoadCraft – симулятора восстановления разрушенных территорий после экологических катастроф.

RoadCraft стал одним из самых успешных проектов в истории Focus Entertainment, превзойдя даже оптимистичные прогнозы:

  • Свыше 600 тысяч уникальных игроков за первые недели после выхода;
  • Максимальный онлайн в Steam превысил 33 тысячи игроков (в 3 раза выше, чем у SnowRunner и почти в 4 раза больше, чем у MudRunner);
  • 74% положительных отзывов в Steam.

Успех RoadCraft доказывает, что нишевые симуляторы могут конкурировать с ААА-тайтлами, если предлагают свежий геймплей. Возможно, Focus Entertainment сделает из игры новую долгоиграющую франшизу.

Игра вышла 20 мая на PC (Steam), PS5 и Xbox Series X/S. Разработчики уже анонсировали бесплатные обновления с новыми локациями и миссиями.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
vertehwost
600 тысяч уникальных игроков

ну да ,не то что эти однотипные игроки в какой нибудь stellar blade, допустим

1
Aleksey Aleshka

Отличная игра

Big and Fat

А вот мои не оправдал. Куча упрощений по сравнению даже со сноураннером. Но некоторые свои достоинства тоже есть.