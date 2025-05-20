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RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
7.5 107 оценок

RoadCraft - симулятор тяжёлой техники нового поколения стал доступен на консолях и ПК

butcher69 butcher69

Сегодня Focus Entertainment и Saber Interactive объявили о выходе симулятора и строительной песочницы RoadCraft, который уже доступен на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC. Игра быстро завоевала признание игроков и критиков за счёт реалистичного геймплея и впечатляющего физического движка.

RoadCraft предлагает уникальный опыт восстановления разрушенной инфраструктуры после стихийных бедствий. Игрокам предстоит возглавить компанию, которая занимается расчисткой завалов, ремонтом мостов и запуском остановленных производств по всему миру. В вашем распоряжении — огромный парк строительной техники, от экскаваторов до кранов, и возможность работать как в одиночку, так и в кооперативе до 4 игроков.

Благодаря трём разнообразным биомам, восьми масштабным картам и более 40 видам техники, RoadCraft дарит свыше 80 часов контента, поддерживает 14 языков, а также полностью озвучен на английском.

RoadCraft уже доступна в Steam, Epic Games Store и на консолях нового поколения!

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
xmyr4ik

Кстати не плохие на погрузчики деньги зарабатывают, идите работайте лучше

4
ze1n_82

чо заработал? глотаешь?)

1
mongol312

Деньги хорошие, только и пахать надо соответственно.