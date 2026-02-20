Симулятор RoadCraft разошёлся тиражом в миллион копий за менее чем год

Симулятор восстановления земель после катастроф RoadCraft достиг впечатляющего успеха: Focus Entertainment сообщила, что игра разошлась тиражом в миллион копий.
Релиз состоялся 20 мая 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Уже в первые недели после выхода количество уникальных игроков превысило 600 тысяч, что стало сигналом об огромном интересе к проекту.
RoadCraft предлагает игрокам восстанавливать разрушенные территории, прокладывать дороги и создавать инфраструктуру, сочетая элементы стратегии и симулятора управления ресурсами. Такой подход позволил игре завоевать широкую аудиторию, стремящуюся к спокойному и продуманному геймплею.
Достижение миллиона проданных копий менее чем за год подчёркивает популярность RoadCraft и укрепляет позицию Focus Entertainment на рынке симуляторов. Игроки могут ожидать дальнейших обновлений и расширений, которые ещё больше разнообразят игровой процесс.
Snowrunner для меня лучше
Основная проблема твоей аудитории (игроков сноураннера) оценивать роадкрафт как условеное продолжение сноураннера, это две разных игры по задумке. Не отрицаю, что в СН грязь приятно месить, чего тут нет, но игра не про это, а про логистику.
Хотя у игры ещё есть некоторые проблема, как минимум ИИ которорый до сих пор действует на нервы
Раскупили и особо не играют, видимо. Нет глубины в геймплее, баги на старте и общие ограничения... Жду Snowrunner 2