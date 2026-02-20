Симулятор RoadCraft разошёлся тиражом в миллион копий за менее чем год

Симулятор восстановления земель после катастроф RoadCraft достиг впечатляющего успеха: Focus Entertainment сообщила, что игра разошлась тиражом в миллион копий.

Релиз состоялся 20 мая 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Уже в первые недели после выхода количество уникальных игроков превысило 600 тысяч, что стало сигналом об огромном интересе к проекту.

RoadCraft предлагает игрокам восстанавливать разрушенные территории, прокладывать дороги и создавать инфраструктуру, сочетая элементы стратегии и симулятора управления ресурсами. Такой подход позволил игре завоевать широкую аудиторию, стремящуюся к спокойному и продуманному геймплею.

Достижение миллиона проданных копий менее чем за год подчёркивает популярность RoadCraft и укрепляет позицию Focus Entertainment на рынке симуляторов. Игроки могут ожидать дальнейших обновлений и расширений, которые ещё больше разнообразят игровой процесс.