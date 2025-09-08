ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
RoadCraft 20.05.2025
Симулятор, Автомобили, От третьего лица, Кооператив
8.3 499 оценок

Специально для фанатов SnowRunner авторы RoadCraft выпустили обновление, которое возвращает реализм и хардкор

Gutsz Gutsz

Студия Saber Interactive представила крупное обновление 4.0 для симулятора бездорожья RoadCraft, возвращающее в игру элементы хардкорного геймплея, знакомые фанатам серии SnowRunner. Обновление добавляет новый «режим хардкора» с настраиваемыми параметрами сложности, позволяющими сделать управление и экономику игры значительно более реалистичными.

Главные изменения связаны с вождением. Теперь игрокам доступны ограниченный запас топлива и реалистичные коробки передач с поддержкой ручного переключения. Это решение исправляет один из главных упрёков поклонников симулятора бездорожья: запуск RoadCraft без таких базовых механик, унаследованных от SnowRunner, многие сочли ошибкой. В студии объясняют, что хотели сделать игру доступнее для широкой аудитории, но теперь фанаты классической навигационной сложности могут вернуть себе привычный уровень хардкора.

Кроме того, обновление вводит ряд дополнительных модификаторов сложности:

  • повышенные затраты на постройку мостов и покупку техники;
  • ограничение на количество доступных конвоев;
  • реалистичные зоны карьеров с изменённой логистикой перевозок.

Разработчики уточнили, что изменения вступают в силу только при старте новой кампании — активировать «сложный режим» в уже начатом прохождении невозможно.

Одновременно с обновлением вышло первое DLC для игры — Rebuild. В него вошли две новые карты:

  • Contamination — территория с сошедшим с рельсов поездом, перевозившим токсичные материалы;
  • Wash Out — зона подтоплений и осушаемых болот.

Всего расширение добавляет 100 новых миссий, новый автомобиль Vostok MU-97 Ant Bridge Layer и четыре варианта уже существующих машин.

С выходом версии 4.0 Saber Interactive стремится вернуть доверие поклонников и предложить им более глубокий, хардкорный опыт в духе лучших традиций SnowRunner. Поможет ли это вернуть доверие геймеров, покажет время и дальнейшая поддержка игры.

2
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
pyw

Физику завести не хотят фанатам?

Mokou

Да толку, это ж не хавок, физика останется аркадной