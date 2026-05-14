RoadOut: постапокалипсис, synthwave и жанровая мешанина - уже на консолях и PC

14 мая, тоесть буквально уже сегодня, состоялся релиз RoadOut — инди-экшена, который не может определиться, что он такое. Разработчики из Rastrolabs Game Studio и издатель DANGEN ENTERTAINMENT смешали в одном флаконе гонки на выживание, twin-stick шутер, dungeon crawling и ролёвку. Выглядит диковато, но как минимум нескучно.

События разворачиваются в Мёртвой Зоне — постапокалиптическом биоме, которым заправляет могущественный искусственный интеллект. Главная героиня Клэр работает на чёрном рынке: саботаж, доставка, мокрые дела. Параллельно она втягивается в историю происхождения того самого AI.

Геймплей скачет между двумя режимами. На колёсах — классический выживач: гонки по пустошам, стычки с бандами, работа на фракции и разрушительные дерби. На своих двоих — twin-stick action RPG с зачисткой подземелий, ближним и дальним боем и головоломками, где локации выглядят двухмерными, но на деле существуют в 3D-пространстве.

Прогрессия завязана на прокачку. Клэр получает кибернетические импланты, модификации тела и скилл-деревья. Машину тоже можно улучшать — добавлять оружие и броню. Крафт позволяет собирать всё, от расходников до новых стволов. А на аренах и в гонках обкатывают собранные билды.

Визуальный стиль — ретро с synthwave-уклоном. Саундтрек соответствующий. Из ориентиров можно вспомнить старые vehicular combat-игры вроде Interstate '76 и классические dungeon crawlers — но RoadOut не копирует ни то, ни другое. Главным источником вдохновения для автомобильной части RoadOut они официально называют Rock 'n Roll Racing от Blizzard и первые части GTA — именно оттуда взяты боевые заезды с видом сверху, стрельба по соперникам и сбор денег.

Игра уже доступна на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, Nintendo Switch и PC (Steam).