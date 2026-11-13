Roads & Riches: Traveling Merchant Simulator назвала сроки раннего доступа

Авторы Roads & Riches: Traveling Merchant Simulator назвали дату выхода симулятора странствующего торговца в раннем доступе Steam. Игра предложит настройку лавки, торговлю товарами, поиск магических сокровищ и развитие каравана.

Игроки будут путешествовать по фэнтезийному миру с меняющейся экономикой, покупая и продавая товары, чтобы превратить скромную тележку в процветающий торговый караван.

Отправиться в путь можно в одиночку или в сетевом кооперативе с друзьями. Каждое путешествие будет открывать новые возможности для торговли и поиска ценностей.

Ранний доступ в Steam стартует 21 января 2027 года. Демоверсия уже доступна в Steam.