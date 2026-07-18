Вышла демка симулятора торгового каравана Roads & Riches с кооперативом до 4х игроков

В Steam вышла бесплатная демоверсия Roads & Riches: Traveling Merchant Simulator. Это симулятор странствующего торговца в фэнтезийном мире. Игроки управляют волшебным караваном, путешествуют между регионами, покупают и продают товары, учитывая местный спрос, и зарабатывают репутацию.

Среди ключевых механик: развитие каравана от скромной телеги до огромного передвижного рынка, сбор магических предметов, найм необычных помощников, настройка внешности персонажа и оформление витрин.

Демка уже доступна в Стиме. Полноценный релиз ожидается позже. Игра поддерживает кооператив до 4 человек. Разработчики обещают процедурно генерируемые события вроде бандитских нападений и сезонных урожаев, а также систему постоянных клиентов, которые возвращаются, если их хорошо обслужить.