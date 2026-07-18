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Roads & Riches: Traveling Merchant Simulator 2026 г.
Симулятор, Инди, Менеджер, Экономика, От первого лица, От третьего лица, Фэнтези, Кооператив, Средневековье
7 1 оценка

Вышла демка симулятора торгового каравана Roads & Riches с кооперативом до 4х игроков

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В Steam вышла бесплатная демоверсия Roads &amp; Riches: Traveling Merchant Simulator. Это симулятор странствующего торговца в фэнтезийном мире. Игроки управляют волшебным караваном, путешествуют между регионами, покупают и продают товары, учитывая местный спрос, и зарабатывают репутацию.

Среди ключевых механик: развитие каравана от скромной телеги до огромного передвижного рынка, сбор магических предметов, найм необычных помощников, настройка внешности персонажа и оформление витрин.

Демка уже доступна в Стиме. Полноценный релиз ожидается позже. Игра поддерживает кооператив до 4 человек. Разработчики обещают процедурно генерируемые события вроде бандитских нападений и сезонных урожаев, а также систему постоянных клиентов, которые возвращаются, если их хорошо обслужить.

ПК 1
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