Roadside Research - симулятор заправки, где главное не палиться перед спецслужбами

Представьте: вы пришелец, замаскированный под человека, работаете на заправке и пытаетесь вести себя максимально незаметно. Студия Cybernetic Walrus решила рассказать об этом, и выпустила демо кооперативного симулятора Roadside Research.

На Землю прибыли пришельцы… и захватили целую заправку. Изображайте бурную деятельность в одиночку или соберите команду из 4 игроков и разделите бремя человека с ними. От вас многое зависит: все товары всегда должны быть на своих местах, баки клиентов — полны бензина, животы путешественников — свежей еды, а ваши журналы исследований — бесценной информации.

Ваша задача проста: соберите как можно больше сведений о людях так, чтобы они об этом не узнали. Сканируйте посетителей заправки, тестируйте их и крадите их вещи — но следите за "шкалой подозрений", чтобы к вам не нагрянули представители закона.

Днем вам предстоит работать на обычной заправке, как обычному сотруднику: раскладывайте товары из запасов, заказывайте новые, заправляйте машины и обменивайте вещи на деньги. Ночью вы будете собираться на совет, обмениваться собранными сведениями и планировать новый день.

Roadside Research выйдет в первом квартале 2026 года на PC. Демоверсия уже доступна в Steam - можете проверить, насколько хорошо вы умеете притворяться человеком. Скорее всего, не очень.