Авторы Rob Run представили геймплейный трейлер с перестрелками и ограблениями

Студия Kefir выпустила геймплейный ролик многопользовательского боевика Rob Run — криминальный extraction-шутер с открытым миром. Игра предлагает ограбления, развитие базы, противостояние преступников и сил закона, а также путь к вершине преступного мира.

Игроки могут выбрать жизнь преступника или бороться с криминалом на стороне правоохранителей. В масштабной онлайн-песочнице предстоит добывать ресурсы, расширять операции и добиваться известности.

Rob Run уже доступна в раннем доступе на PC в Steam.