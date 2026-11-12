Авторы Rob Run представили геймплейный трейлер с перестрелками и ограблениями

Студия Kefir выпустила геймплейный ролик многопользовательского боевика Rob Run — криминальный extraction-шутер с открытым миром. Игра предлагает ограбления, развитие базы, противостояние преступников и сил закона, а также путь к вершине преступного мира.
Игроки могут выбрать жизнь преступника или бороться с криминалом на стороне правоохранителей. В масштабной онлайн-песочнице предстоит добывать ресурсы, расширять операции и добиваться известности.
Rob Run уже доступна в раннем доступе на PC в Steam.
Замена гта6 боярИнам😆😆😆😆😆играйте в удовольствие🤣🤣🤣🤣
Было бы аналогом АРВ можно было поиграть а так крыса на крысе крысой погоняет, копы так не бесят как бандиты, у хат крысят, у обменников крысят, в точках интереса крысят, уверен даже бы в баре если бы можно было то крысили...