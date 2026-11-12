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ROB RUN 04.11.2026
Мультиплеер, Шутер, Инди, MMO, От третьего лица, Песочница
6.3 13 оценок

Авторы Rob Run представили геймплейный трейлер с перестрелками и ограблениями

GameTrailers GameTrailers

Студия Kefir выпустила геймплейный ролик многопользовательского боевика Rob Run — криминальный extraction-шутер с открытым миром. Игра предлагает ограбления, развитие базы, противостояние преступников и сил закона, а также путь к вершине преступного мира.

Игроки могут выбрать жизнь преступника или бороться с криминалом на стороне правоохранителей. В масштабной онлайн-песочнице предстоит добывать ресурсы, расширять операции и добиваться известности.

Rob Run уже доступна в раннем доступе на PC в Steam.

Трейлеры 1
5
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
211186

Замена гта6 боярИнам😆😆😆😆😆играйте в удовольствие🤣🤣🤣🤣

2
Horse-love

Было бы аналогом АРВ можно было поиграть а так крыса на крысе крысой погоняет, копы так не бесят как бандиты, у хат крысят, у обменников крысят, в точках интереса крысят, уверен даже бы в баре если бы можно было то крысили...