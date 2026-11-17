Пока аудитория ждёт многопользовательский режим GTA 6, в Steam стремительно набирает популярность Rob Run — бесплатный сетевой экшен от студии Kefir. Игра предлагает знакомую по GTA Online формулу: одни участники устраивают ограбления, другие пытаются им помешать. Только здесь и преступниками, и полицейскими управляют реальные люди.

Согласно описанию в Steam, одна сессия Rob Run рассчитана на 5000 игроков. Помимо ограблений и полицейских погонь, участники могут сообща обустраивать собственную базу-убежище. Получается масштабная многопользовательская песочница, в которой противостояние двух сторон становится основой игрового процесса.

Проект пока находится в раннем доступе, поэтому отзывы в Steam остаются смешанными. Разработчики подчёркивают, что Rob Run только начинает развиваться и впереди у команды ещё много работы.

Однако старт уже оказался впечатляющим. Практически без масштабной рекламной кампании игра пробилась в десятку лидеров продаж Steam благодаря микротранзакциям. В пиковый момент за вчерашний день в ней одновременно находились более 547 тысяч человек.

Это один из крупнейших результатов года среди новых игр. Для сравнения, Resident Evil Requiem собрала около 344 тысяч одновременных игроков, Forza Horizon 6 — 302 тысячи, Wardogs — 428 тысяч, а AION 2 — примерно 397 тысяч. Бесплатная модель, безусловно, помогает Rob Run привлекать аудиторию, но другие новые условно-бесплатные проекты в этом году пока не смогли добиться сопоставимого результата.

Сейчас Rob Run уступает Phantom Blade Zero, пиковая аудитория которой составила около 830 тысяч человек. Если интерес к игре Kefir сохранится, у неё есть шанс приблизиться и к этому показателю.