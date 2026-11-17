Разработчики ROB RUN выпустили очередное обновление, в котором сосредоточились на удобстве игроков, игровых ограничениях и сетевой составляющей. Патч уже доступен и включает несколько небольших, но важных изменений.

В игре появился фильтр запрещённых слов для имён, а кнопку жалобы в окне смерти сделали заметнее. Кроме того, поставки теперь доступны через контекстное меню Ленни, а прогресс и очки боевого пропуска больше не теряются при смене региона. Для управления добавили возможность инвертировать вертикальную ось мыши.

Изменения затронули и тюремную систему. Разработчики ввели суточный и общий лимиты на годы отсидки, а голосовой чат в тюрьме и мотеле Ленни теперь ограничен для игроков, у которых ещё нет участка или которые не достигли необходимого срока заключения. Также из системы бартера временно убрали документы на выселение.

Наконец, команда внесла ряд улучшений в сетевую составляющую. Разработчики продолжают работать над ROB RUN и обещают учитывать отзывы сообщества при дальнейшей доработке игры.