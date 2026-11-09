В Steam набирает популярность криминальный боевик ROB RUN с войнами кланов - игра собрала 140 тысяч игроков

В магазине Steam, кажется, появился новый инди-хит. Многопользовательская криминальная песочница ROB RUN в первые же выходные после появления в раннем доступе привлекла огромную аудиторию. Согласно данным SteamDB, пиковый онлайн проекта достиг 140 440 одновременных пользователей, что позволило тайтлу войти в двадцатку самых популярных и продаваемых игр платформы, а трансляции по игре на Twitch в пике смотрели свыше 70 тысяч человек.

ROB RUN предлагает гибридный геймплей, сочетающий в себе дух уличных преступлений Grand Theft Auto, эвакуационную напряженность Escape from Tarkov и элементы строительства и выживания из Rust. Игроки попадают в общий открытый мир, где делятся на группировки грабителей, стражей правопорядка и мирных жителей. Пользователи могут объединяться в кланы, захватывать городские районы, грабить заведения, строить собственные базы и отмывать нелегальные доходы либо, выбрав сторону закона, устраивать облавы на нарушителей.

Несмотря на приличный онлайн, пользовательские оценки игры быстро опустились до категории «Смешанные». Рейтинг одобрения ROB RUN колеблется на уровне 50–52% на основе более чем 12 тысяч обзоров.

Главными поводами для критики стали проблемы баланса и токсичность сообщества. Одиночки практически лишены шансов на выживание. Им приходится сталкиваться со слаженными группами по 4–5 человек или превосходящими силами полиции, стреляющими на поражение без попыток ареста. Ситуацию усугубляют механики в духе Rust - базы игроков можно полностью разграбить во время их отсутствия в сети. Игроки жалуются, что засады устраивают прямо в шкафчиках и кустах у ангаров, расстреливая добытчиков в спину в момент завершения сделки.

Разработчики установили вайп каждые 7 дней. Казуальные игроки отмечают, что за неделю физически невозможно успеть отстроить базу и добраться до высокоуровневого контента. Ну и конечно пользователи критикуют частые разрывы соединения с серверами, зависания на экранах загрузки, наплыв спама о продаже читов в чате, а также использование сгенерированных нейросетями иллюстраций для косметических предметов.

Тем не менее большинство игроков признает, что сама концепция криминальной песочницы обладает огромным потенциалом и дарит уникальные эмоции при игре в компании друзей. Сможет ли ROB RUN закрепить успех и удержать высокий онлайн, теперь зависит от скорости выпуска балансных патчей и пересмотра спорных игровых механик.