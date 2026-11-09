Энтузиаст переносит The Bourne Conspiracy с Xbox 360 на ПК через статическую рекомпиляцию - первые уровни уже играбельны

Энтузиаст под ником thegh0sts представил The Bourne Conspiracy: Revived — неофициальный ПК-порт шпионского боевика Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy, вышедшего в 2008 году на Xbox 360 и PlayStation 3. Проект разрабатывается с использованием статической рекомпиляции и уже позволяет запускать игру на Windows. Исходный код опубликован на GitHub.
Для переноса игры разработчик использует ReXGlue SDK, позволяющий преобразовывать оригинальный машинный код Xbox 360 в C++ с последующей компиляцией в исполняемый файл Windows. В отличие от обычной эмуляции через Xenia, игровой код перекомпилируется заранее и выполняется непосредственно на компьютере. При этом проект опирается на технологии и наработки сообщества Xenia.
По словам автора, ему уже удалось добиться запуска вступительных видеороликов, перехода в главное меню и полноценного игрового процесса. Разработчик протестировал первые уровни и подтвердил, что игра находится в работоспособном состоянии, хотя до завершения проекта ещё далеко.
Одной из главных технических проблем стала обработка функций, которые автоматический анализатор ReXGlue не смог правильно обнаружить в оригинальном исполняемом файле. Для решения этой задачи автор создал дополнительные списки адресов и инструменты поиска пропущенных функций, включая анализ таблиц виртуальных методов. Это позволило устранить часть ошибок компиляции и аварийных завершений.
В настоящее время The Bourne Conspiracy: Revived работает с оригинальным ограничением в 30 FPS. Разработчик уже изучает возможность его снятия, однако о поддержке 60 FPS пока не сообщается.
Исходный код The Bourne Conspiracy: Revived доступен на GitHub. Проект предназначен для 64-разрядных Windows 10 и 11. Для самостоятельной сборки необходимы Visual Studio с инструментами C++, ReXGlue SDK и файлы собственной копии The Bourne Conspiracy для Xbox 360. Готовых релизных сборок пока нет.
Разработчик уточнил, что сейчас сосредоточен исключительно на нативной версии для Windows.
Рекомпиляция Борна
Исходный код The Bourne Conspiracy: Revived доступен на GitHub. Проект предназначен для 64-разрядных Windows 10 и 11. Для самостоятельной сборки необходимы Visual Studio с инструментами C++, ReXGlue SDK и файлы собственной копии The Bourne Conspiracy для Xbox 360. Готовых релизных сборок пока нет.
Рекомпилятор 2026))