Энтузиаст переносит The Bourne Conspiracy с Xbox 360 на ПК через статическую рекомпиляцию - первые уровни уже играбельны

Энтузиаст под ником thegh0sts представил The Bourne Conspiracy: Revived — неофициальный ПК-порт шпионского боевика Robert Ludlum's The Bourne Conspiracy, вышедшего в 2008 году на Xbox 360 и PlayStation 3. Проект разрабатывается с использованием статической рекомпиляции и уже позволяет запускать игру на Windows. Исходный код опубликован на GitHub.

Для переноса игры разработчик использует ReXGlue SDK, позволяющий преобразовывать оригинальный машинный код Xbox 360 в C++ с последующей компиляцией в исполняемый файл Windows. В отличие от обычной эмуляции через Xenia, игровой код перекомпилируется заранее и выполняется непосредственно на компьютере. При этом проект опирается на технологии и наработки сообщества Xenia.

По словам автора, ему уже удалось добиться запуска вступительных видеороликов, перехода в главное меню и полноценного игрового процесса. Разработчик протестировал первые уровни и подтвердил, что игра находится в работоспособном состоянии, хотя до завершения проекта ещё далеко.

Одной из главных технических проблем стала обработка функций, которые автоматический анализатор ReXGlue не смог правильно обнаружить в оригинальном исполняемом файле. Для решения этой задачи автор создал дополнительные списки адресов и инструменты поиска пропущенных функций, включая анализ таблиц виртуальных методов. Это позволило устранить часть ошибок компиляции и аварийных завершений.

В настоящее время The Bourne Conspiracy: Revived работает с оригинальным ограничением в 30 FPS. Разработчик уже изучает возможность его снятия, однако о поддержке 60 FPS пока не сообщается.

Исходный код The Bourne Conspiracy: Revived доступен на GitHub. Проект предназначен для 64-разрядных Windows 10 и 11. Для самостоятельной сборки необходимы Visual Studio с инструментами C++, ReXGlue SDK и файлы собственной копии The Bourne Conspiracy для Xbox 360. Готовых релизных сборок пока нет.

Разработчик уточнил, что сейчас сосредоточен исключительно на нативной версии для Windows.