Robin Hood - Builders Of Sherwood TBA
7.4 55 оценок

Финальный плейтест Robin Hood - Builders Of Sherwood стартует 15 мая

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monk70
Новости

Разработчики MeanAstronauts сообщили, что финальный плейтест приключенческого экшена с элементами RPG и строительства Robin Hood — Sherwood Builders пройдёт 15 мая. Завтра, 8 мая, в 16:00 МСК стартует регистрация, и первые 500 зарегистрированных пользователей примут участие в недельной тестовой сессии.

Зарегистрироваться можно прямо на странице в магазине Steam.

Авторы подготовили два специальных конкурса для тестировщиков:

  • Поиск ошибок — 3 участника, которые найдут самые новаторские ошибки и сообщат о них в специальной ветке отчетов об ошибках , получат бесплатную копию Robin Hood: Sherwood Builders.
  • Исследовать — 3 участника должны найти уникальный код и отправить его в специальную ветку Discord, за что получат бесплатную копию Robin Hood: Sherwood Builders.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
tvorog8088

Без трико не аутентично)))

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