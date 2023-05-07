Финальный плейтест Robin Hood - Builders Of Sherwood стартует 15 мая ©

Разработчики MeanAstronauts сообщили, что финальный плейтест приключенческого экшена с элементами RPG и строительства Robin Hood — Sherwood Builders пройдёт 15 мая. Завтра, 8 мая, в 16:00 МСК стартует регистрация, и первые 500 зарегистрированных пользователей примут участие в недельной тестовой сессии.

Зарегистрироваться можно прямо на странице в магазине Steam.

Авторы подготовили два специальных конкурса для тестировщиков: