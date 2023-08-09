Robin Hood - Builders Of Sherwood получила бесплатный пролог Bandit's Trail ©

MeanAstronauts уже некоторое время работает над проектом Robin Hood: Sherwood Builders, который будет сочетать в себе элементы жанров RPG и градостроительства. Теперь игроки могут оценить бесплатный пролог под названием Bandit's Trail, который даст нам представление об атмосфере и механике, которые можно ожидать от полной версии. Пролог позволит нам исследовать Барнсдейл, первый регион игрового мира.

В Robin Hood: Sherwood Builders мы возьмем на себя роль титулованного преступника, целью которого будет устроить переворот в высших эшелонах власти в Ноттингеме. Во время игры мы будем иметь дело с людьми, ищущими убежища от режима шерифа. Мы начнем с постройки небольшого лесного лагеря, но со временем превратим его в небольшую крепость. Игроку предстоит обеспечить подопечных едой, одеждой, снаряжением и охраной. Сам он все это делать не будет — придется часть задач отдать на откуп новобранцам.

В роли Робин Гуда мы также будем устраивать засады на королевские конвои, нападать на рыцарей шерифа, сражаться с бандитами и грабить дома богатых аристократов.

Robin Hood: Sherwood Builders выходит исключительно для ПК. На данный момент разработчики не готовы назвать запланированную дату релиза.

Минимальные требования для ПК:

Процессор: Intel Core i3-2100 / AMD Phenom II X4 965

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 550 Ti / Intel HD 620

Оперативная память: 4 ГБ

Место на диске: 30 ГБ

Операционная система: Windows 10 64-битная

Рекомендуемые требования для ПК: