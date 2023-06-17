Robin Hood - Sherwood Builders получит бесплатный пролог в Steam ©

Хотя у нас все еще нет даты выхода Robin Hood — Sherwood Builders, приключенческой игры, сочетающей в себе элементы RPG и строительства, разработчики MeanAstronauts сообщили, что очень скоро в Steam появится бесплатный пролог под названием Robin Hood — Sherwood Builders — Bandit's Trail.

Присоединяйтесь к нам, и мы познакомим вас с невероятным геймплеем и захватывающей сюжетной линией, которые вас ждут. Станьте мастером-строителем и помогите Робин Гуду и его веселой банде построить идеальное убежище в Шервудском лесу. Вместе мы создадим яркое сообщество, которое противостоит несправедливости и борется за угнетенных!