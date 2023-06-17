Robin Hood - Builders Of Sherwood TBA
7.3 57 оценок

Robin Hood - Sherwood Builders получит бесплатный пролог в Steam

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monk70
Новости

Хотя у нас все еще нет даты выхода Robin Hood — Sherwood Builders, приключенческой игры, сочетающей в себе элементы RPG и строительства, разработчики MeanAstronauts сообщили, что очень скоро в Steam появится бесплатный пролог под названием Robin Hood — Sherwood Builders — Bandit's Trail.

Присоединяйтесь к нам, и мы познакомим вас с невероятным геймплеем и захватывающей сюжетной линией, которые вас ждут. Станьте мастером-строителем и помогите Робин Гуду и его веселой банде построить идеальное убежище в Шервудском лесу. Вместе мы создадим яркое сообщество, которое противостоит несправедливости и борется за угнетенных!
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Новый ролик Robin Hood - Builders Of Sherwood посвящён стелс-механике
Для Robin Hood - Sherwood Builders доступна демоверсия
Для Robin Hood - Sherwood Builders доступна демоверсия
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Игра просто недоделанный кусок, непонятно чего. Понятно что это скорей всего АЛЬФА ну игра не изменится, в игре все просто ужас. Очередной выживач в стиле робин гуда, хотя от робина тут только название.

-3