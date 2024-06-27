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Robin Hood - Sherwood Builders 29.02.2024
Экшен, Ролевая, Стратегия, Инди, Строительство, От третьего лица, Средневековье
7.4 144 оценки

Robin Hood - Sherwood Builders появилась на Xbox Series X|S и в Game Pass

monk70
Новости

Xbox Game Pass добавил Robin Hood – Sherwood Builders в свой каталог, что позволит подписчикам наслаждаться кооперативной строительной игрой без дополнительных затрат. Игра представляет собой приключенческую ролевую игру от MeanAstronauts, действие которой происходит во вселенной одноименного английского героя Средневековья. В роли Робина Гуда игроки должны сражаться, охотиться, заниматься ремеслом и воровать, чтобы помочь населению выжить под безжалостным режимом шерифа Ноттингема.

Robin Hood - Sherwood Builders содержит основные строительные элементы, которые можно использовать для расширения небольшого лесного лагеря в полноценную деревню, где проживают различные члены сообщества, у каждого из которых есть свои профессии и задачи, от ремесленников до охотников и стражей. Игра уже получила сотни положительных отзывов в Steam и теперь присоединяется к коллекции RPG, доступных на Xbox Game Pass.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Лидер_Мур

одна из худших выживалок что я щупал, дико дешевая

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