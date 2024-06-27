Robin Hood - Sherwood Builders появилась на Xbox Series X|S и в Game Pass

Robin Hood - Sherwood Builders погружается вас в мир средневековой Англии, где отвага и справедливость идут рука об руку, а имя Робина Гуда стало легендой, воспетой в народных балладах. В этой ролевой игре с элементами градостроительства вам предстоит примерить на себя роль благородного разбойника, который бросил вызов тирании и несправедливости, царящим в Шервудском лесу.

Как вы уже поняли, под вашим управлением оказывается Робин Гуд, бесстрашный лучник и защитник угнетённых. Вместе со своими верными соратниками, такими как могучий Маленький Джон, мудрый брат Тук и ловкий Алан из Лощины, вы скрываетесь в зелёных чащах Шервуда, ведя непримиримую борьбу против жестокого шерифа Ноттингема и его прихвостней.

Но разбой и благотворительность — лишь часть вашей миссии. Чтобы по-настоящему бросить вызов тирании шерифа, вам предстоит создать в лесной чаще настоящее поселение, которое станет домом и крепостью для всех угнетённых и гонимых. Начните с простого лагеря, а затем, по мере роста вашей славы и влияния, превратите его в настоящий город, способный дать отпор любому врагу.

Проявите свои таланты градостроителя и управленца. Распределяйте территорию поселения, возводите жилища и мастерские, следите за запасами провизии и других ресурсов. Набирайте в свои ряды не только повстанцев и изгнанников, но и простых крестьян, и даже стражников Ноттингема, прозревших и решивших присоединиться к вашей борьбе. Обучайте своих людей ремеслам, охоте и военному делу, чтобы они могли не только выжить, но и процветать в новом доме.

Добывайте ресурсы для своего растущего поселения любыми способами — будь то охота, собирательство или дерзкие налеты на караваны и поместья богачей. Используйте свою знаменитую меткость и хитрость, чтобы обчищать кошельки знати, не проливая при этом лишней крови. И пусть ваша слава растёт, привлекая под ваши знамена все новых и новых сторонников.

Рано или поздно настанет час, когда вам придётся выйти из тени лесов и бросить открытый вызов шерифу и его армии. Когда ваши силы достигнут нужных размеров, а поселение станет неприступной крепостью, пришло время поднять восстание в самом Ноттингеме. В эпичной битве, которая войдёт в легенды, вам предстоит раз и навсегда покончить с тиранией и несправедливостью, восстановив мир и свободу на этой многострадальной земле.