Акции Roblox рухнули после финансового отчета: компания не ожидает выхода в прибыль

Корпорация Roblox недавно опубликовала объемный финансовый отчет для Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Документ на 91 страницу привел к обвалу акций компании. Их стоимость достигла минимума за последние 2 года. В отчете прямо сказано, что компания никогда не работала без чистого убытка и не ожидает получения прибыли в обозримом будущем. По состоянию на 31 марта 2026 года накопленный дефицит Roblox достиг отметки в 5,3 млрд долларов.

При этом количество активных игроков и зарегистрированных пользователей Roblox постоянно растет. За прошедший год вовлеченность игроков увеличилась более чем на 43 процента, а число ежедневно активных пользователей выросло более чем на 10 млн.

Несмотря на рост аудитории, экосистема генерирует меньше выручки. Сегодня стоимость акций компании рухнула примерно на 18 процентов, опустившись до самого низкого показателя с 2024 года. Цена за акцию упала до 45 долларов, хотя еще в прошлом году эта цифра находилась на уровне 150 долларов. В прошлый раз акции стоили так дешево в октябре 2024 года. Падение в основном связано с тем, что корпорация Roblox опубликовала значительно более низкие прогнозы по доходам на текущий год, предполагая, что они окажутся на 1 млрд долларов ниже ожиданий.

В разделе отчета, посвященном оценке рисков, Roblox открыто заявляет о высокой вероятности того, что компания не сможет достичь или сохранить прибыльность в будущем. Руководство подчеркивает, что они несли чистые убытки с момента основания и ожидают их продолжения. В 2025, 2024 и 2023 годах чистые убытки составили 1,065 млрд, 935 млн и 1,152 млрд долларов соответственно.

В документе также поясняется, что операционные расходы будут расти. Если рост бизнеса не сможет компенсировать эти затраты, то финансовое состояние Roblox серьезно пострадает. Ситуацию усугубляет то, что компания продолжает сталкиваться с проблемами защиты детей и постоянными судебными исками, несмотря на попытки их урегулировать.