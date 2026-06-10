Акции Roblox выросли на 5.37% после официальной разблокировки платформы в России

Игровая онлайн-платформа Roblox была официально разблокирована на территории России после полного выполнения требований местного законодательства по безопасности. Данное событие вызвало резкий рост стоимости акций компании на фондовом рынке, превысивший 5%.

В ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже стоимость ценных бумаг Roblox поднялась на 5.37%, зафиксировавшись на отметке 43.70 доллара за штуку, что в итоге составило рост на 3.42% за торговую сессию. Инвесторы проявили высокую активность на фоне новостей из России, так как возвращение доступа к российским пользователям открывает для компании стабильные финансовые перспективы. Положительная динамика котировок отражает реакцию рынка на успешное урегулирование конфликта с российскими регуляторами.

Возвращение крупной площадки Roblox укрепляет уверенность инвесторов в возможности компромисса между зарубежными технологическими корпорациями и российскими регулирующими органами.