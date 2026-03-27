Анимационная студия приобрела права на экранизацию 3 игр из Roblox

Анимационная студия Baobab Studios приобрела эксклюзивные права на создание анимационных фильмов и сериалов по мотивам 3 популярных игр платформы Roblox. В список проектов вошли Natural Disaster Survival, Barry's Prison Run и Deepwoken. Экранизации будут разрабатываться в тесном сотрудничестве с создателями оригинальных проектов.

Игра Natural Disaster Survival была выпущена в 2008 году и остается 1 из самых долгоиграющих проектов на платформе. За время своего существования она собрала более 4100000000 посещений. Создатель игры Люк Вебер отметил, что за почти 20 лет вокруг проекта сформировалось большое сообщество, и он полностью доверяет студии создание нового контента для фанатов.

Проект Barry's Prison Run собрал более 4100000000 посещений и 42000000000 минут вовлеченности всего за 4 года. Игра входит в топ 50 проектов платформы и предлагает сюжетное прохождение полосы препятствий от 1 лица. Создатель игры Осиан Таубман Эдвардс заявил, что всегда видел в своем проекте потенциал для глубокого раскрытия истории и персонажей.

Ролевая игра в жанре экшен Deepwoken вышла в 2021 году и привлекла почти 1500000000 посещений, а также более 50000000000 минут вовлеченности. Проект является самым успешным платным продуктом в Roblox и имеет активное фанатское сообщество. Разработчики из Monad Studios подчеркнули, что рады возможности рассказать свои истории в новом формате.

Платформа Roblox была запущена в 2006 году. По данным компании на 3 квартал 2025 года, ежедневная активная аудитория составляет 151500000 пользователей, а 3500000 разработчиков создают контент. Пользователи провели в играх в общей сложности 39600000000 часов. Руководители Baobab Studios отметили, что их интересуют проекты, которые сочетают в себе огромный охват аудитории с глубоким вовлечением и проработанным миром.