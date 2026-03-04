ЧАТ ИГРЫ
Бывший босс из Square Enix считает, что каждая ААА-игра - унылый симулятор курьера и тренды формирует Roblox вместе с ИИ

Gutsz Gutsz

Похоже, у корпоративных "визионеров" свое собственное, весьма специфическое видение будущего игровой индустрии, которое явно все меньше пересекается с желаниями обычных геймеров. Пока классические однопользовательские проекты выигрывают награды "Игры года" и продолжают продаваться многомиллионными тиражами, а энтузиасты восторгаются качественными инди-релизами, экс-руководитель крупной студии открыто высмеивает этот сегмент. На смену сценаристам и геймдизайнерам, по его мнению, идут генеративные нейросети и подростки в Roblox, создающие «хайповый контент».

Такую смелую теорию в социальных сетях озвучил Джейкоб Навок, бывший коммерческий директор Square Enix, а ныне генеральный директор ИИ-стартапа Genvid. Его прогноз: классический геймдев проиграет площадкам пользовательского контента с интеграцией нейросетей, где генерация «по щелчку» победит годами разрабатываемый дизайн.

Я не понимаю, что помешает Roblox стать триллионной компанией в будущем. Подростки могут делать Игры в Roblox и иметь доступ ко всему миру, становясь миллионерами за одну ночь со скоростью трендов TikTok.

— пишет Навок, добавляя, что благодаря алгоритмам разработчиком скоро сможет стать 15-летний школьник без знания языков программирования.

Оправдывая свою веру в платформу вроде Roblox, Навок прошелся катком по привычным дорогим хитам, выставив их неактуальными.

Игры Roblox уже сейчас вводят инновации в гейм-дизайн намного быстрее, чем формат AAA. Каждая AAA-одиночная игра со времен BioShock — это в принципе одна и та же коллекция заданий "принеси-подай", зажатая между боевыми сценами.

— заявил бизнесмен.

Остается весьма забавным наблюдать подобные радикальные комментарии от человека, стоявшего в руководстве такой консервативной машины как Square Enix. Удивительно, что господин Навок, хороня классические релизы под «хайповым контентом Roblox» и восхваляя ИИ-генерацию, полностью игнорирует целый пласт игровой индустрии — инди. Ведь именно инди-сцена, написанная зачастую руками без вмешательства алгоритмов, сегодня остается главным двигателем инноваций и источником смелых механик, порождая жанры от Vampire Survivors до R.E.P.O., элементы которых затем с радостью копируют и "инноваторы" в Roblox, и AAA-гиганты.

Стоит отметить, что подобная пропаганда ИИ вызывает сильный скепсис у ведущих представителей индустрии. Ранее создатель хитовой Stardew Valley Эрик Барон твердо заявил, что принципиально никогда не будет использовать искусственный интеллект, а геймдиректор Bethesda Тодд Говард высказал золотую середину: «Нейросети — это лишь удобный инструмент для помощи, но они не подходят для самостоятельного создания творческого контента, ведь в наших играх ценно именно человеческое намерение».

Eldarino

собственно а что ещё мог сказать генеральный директор ИИ стартапа 🤡🤡

3
Alex40001

это ему гадалка наговорила...

2
ModestDL

Отчасти он прав.

Количество ИИ контента растёт и процент будет всё больше в будущем, в том числе и среди инди.

1
Ежик Шедоу

Опять какой-то «бывший». Почему нынешние ничего никогда не говорят?

Всегда «бывшие» высказываются на ту или иную тему.

Чтобы о них не забыли, я так понимаю?

1
Tommy451

мне кажется у него терминальная стадия чего-то там и это не лечится, не удивительно что он "бывший коммерческий директор Square Enix", наверное был уволен с позором и по ночам в своей неудачи винит во всем классический геймдев

1
saiditsme

Молодец, все правильно говорит. Все инвестируйте в роблок! За ним будущее!

И конечно за "доступом ко всему миру" у малолетних дебилов, бггг

saksnboom

Чем больше будет контента от "искусственного идиота" - управляемого натуральным- тем меньше он будет стоить.