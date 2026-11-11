Dandy's World получит масштабное обновление 1.0 - новые этажи и тайны Gardenview в Roblox

Разработчики популярного хоррора Dandy's World на платформе Roblox представили трейлер крупного обновления 1.0, которое выйдет 20 ноября 2026 года. Игроков ждут новый режим, дополнительные игровые механики и продолжение истории загадочного комплекса Gardenview.

Одним из главных нововведений станет совершенно новый маршрут прохождения, включающий более десяти дополнительных этажей. Игрокам предстоит спуститься в самые глубокие и мрачные части Gardenview Center, где их будут поджидать новые опасности.

Обновление также расширит сюжетную составляющую Dandy's World. Благодаря новым диалогам и подробностям истории игроки смогут больше узнать о происхождении Gardenview и событиях, которые привели к загадочному инциденту, известному как Malfunction Incident.

Помимо этого, разработчики обещают новые игровые системы и дополнительные возможности, которые должны разнообразить привычный процесс выживания.