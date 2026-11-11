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Roblox 26.05.2011
Экшен, Адвенчура, Стратегия, Симулятор, Мультиплеер, Гонки, Авиация, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.4 902 оценки

Dandy's World получит масштабное обновление 1.0 - новые этажи и тайны Gardenview в Roblox

GameTrailers GameTrailers

Разработчики популярного хоррора Dandy's World на платформе Roblox представили трейлер крупного обновления 1.0, которое выйдет 20 ноября 2026 года. Игроков ждут новый режим, дополнительные игровые механики и продолжение истории загадочного комплекса Gardenview.

Одним из главных нововведений станет совершенно новый маршрут прохождения, включающий более десяти дополнительных этажей. Игрокам предстоит спуститься в самые глубокие и мрачные части Gardenview Center, где их будут поджидать новые опасности.

Обновление также расширит сюжетную составляющую Dandy's World. Благодаря новым диалогам и подробностям истории игроки смогут больше узнать о происхождении Gardenview и событиях, которые привели к загадочному инциденту, известному как Malfunction Incident.

Помимо этого, разработчики обещают новые игровые системы и дополнительные возможности, которые должны разнообразить привычный процесс выживания.

Трейлеры 5
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
TemmieMaster

Им бы из роблокса на другую платформу выйти