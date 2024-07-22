DreamWorks официально выпустила новую игру про "Шрека", в которую может сыграть каждый

Песочница Minecraft не единственная площадка, которая радует приятными кроссоверами, предоставляя фанатам целые миры с уникальными игровыми механиками, а не просто набором скинов. На этот раз интересное событие произошло в Roblox, где неожиданно состоялся релиз бесплатной новой игры про Шрека. Это работа является официальным продуктом DreamWorks, а значит, она точно повторяет персонажей из оригинальных мультфильмов и локации.

Игра под названием Shrek Swamp Tycoon в Roblox предлагает отправиться в дом зеленого огра и помочь с его восстановлением. Для этого вам придется исследовать уровни, вдохновленные оригинальными мультфильмами, взаимодействовать с героями и собирать монеты. Их можно будет потратить на строительство разных зданий и разблокировку уникальных наград.

Стоит отметить, что фанаты мультфильма были приятно удивлены качеством реализации игры. Судя по отзывам, здесь игроков ждет пусть и небольшой, но все же приятный набор мини-игр в детализированном антураже с диалогами, озвучкой и запоминающимся саундтреком.