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Roblox 26.05.2011
Экшен, Мультиплеер, Строительство, От первого лица, От третьего лица, Песочница, Кооператив
7.6 330 оценок

DreamWorks официально выпустила новую игру про "Шрека", в которую может сыграть каждый

Gutsz
Новости

Песочница Minecraft не единственная площадка, которая радует приятными кроссоверами, предоставляя фанатам целые миры с уникальными игровыми механиками, а не просто набором скинов. На этот раз интересное событие произошло в Roblox, где неожиданно состоялся релиз бесплатной новой игры про Шрека. Это работа является официальным продуктом DreamWorks, а значит, она точно повторяет персонажей из оригинальных мультфильмов и локации.

Игра под названием Shrek Swamp Tycoon в Roblox предлагает отправиться в дом зеленого огра и помочь с его восстановлением. Для этого вам придется исследовать уровни, вдохновленные оригинальными мультфильмами, взаимодействовать с героями и собирать монеты. Их можно будет потратить на строительство разных зданий и разблокировку уникальных наград.

Стоит отметить, что фанаты мультфильма были приятно удивлены качеством реализации игры. Судя по отзывам, здесь игроков ждет пусть и небольшой, но все же приятный набор мини-игр в детализированном антураже с диалогами, озвучкой и запоминающимся саундтреком.

-5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
agula98

Вот бы они лучше сделали ремастерд игры Shrek SuperSlam

1
J Jonah Jameson
На этот раз интересное событие произошло в Roblox

Надо было с этого в заголовке и начинать

1
Глинко Баранкин

А кто помнит The Neverhood?

0
Кей Овальд

А может и не сыграть, что, судя по ролику, будет заметно лучшим решением.

0
Great-heartedElio

Каждый, кому ещё не исполнилось 7 лет.

-2