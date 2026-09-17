Джош Кули напишет сценарий экранизации "99 ночей в лесу" для 20th Century Studios

Компания 20th Century Studios (подразделение Disney) утвердила Джоша Кули в качестве сценариста игровой адаптации популярного хоррора на выживание «99 ночей в лесу». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Кули — известная фигура в мире анимации. Он был одним из авторов сценария мультфильма «Головоломка» (2015), за что получил номинацию на «Оскар». В 2020 году он взял статуэтку Американской киноакадемии за режиссёрский дебют — «Историю игрушек 4», победившую в категории «Лучший анимационный фильм». Его последней режиссёрской работой стал полностью CG-анимационный фильм «Трансформеры: Один», где голоса персонажам подарили Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон и другие звёзды.

Как отмечает издание, 20th Century провела летом серию встреч с разными сценаристами, чтобы выслушать их идеи по экранизации, и в итоге выбор пал на концепцию Кули. Детали его подхода к материалу пока не разглашаются.

Проект станет первой для 20th Century экранизацией видеоигры. Продюсерами выступят легенда хорроров Сэм Рэйми и его постоянный партнёр Роб Таперт. Разработчики игры из новозеландской студии Grandma's Favourite Games — Алек Кифт, Мэтью Хафтон и Кэмерон Энгланд — заявлены как исполнительные продюсеры.

Сама игра вышла на платформе Roblox в 2025 году и быстро набрала обороты: по данным 20th Century, к весне она стала седьмой по популярности игрой за всю историю платформы, собрав почти 26 миллиардов посещений и рейтинг 90,6%. Геймплей строится на выживании в проклятом лесу в течение 99 ночей, спасении четырёх пропавших детей и борьбе с монстрами.