Энтузиаст перенес оригинальный шутер Quake в игровой мир Roblox с помощью ИИ

Энтузиаст Томас Димсон представил полноценный порт классического шутера Quake 1996 года для игровой платформы Roblox. Проект под названием RobloQuake был создан при содействии языковой модели Claude Fable всего за 4 дня.

Разработчик полностью перевел исходный код игры, многопользовательскую версию Quakeworld и сопутствующие модификации на язык программирования Luau. Процесс портирования осуществлялся функция за функцией с проверкой идентичности кода. Хотя номинальные затраты на токены искусственного интеллекта оцениваются в 3000 долларов, фактически создатель воспользовался платными подписками общей стоимостью около 200 долларов. Исходный код проекта опубликован на платформе GitHub под свободной лицензией GPLv2.

В рамках порта реализована поддержка двух сетевых движков оригинального шутера. Режим NetQuake предназначен для совместного прохождения уровней, а QuakeWorld ориентирован на соревновательный мультиплеер. Для отображения трехмерной геометрии вместо стандартного программного растеризатора применяется инструмент платформы Roblox под названием EditableMesh, а за расчет освещения отвечают карты освещения. Сетевая подсистема на базе протокола UDP была полностью заменена на внутреннюю систему событий RemoteEvents.

Проект RobloQuake позволяет использовать ресурсы из бесплатной ознакомительной версии Quake, полноценного коммерческого издания или свободного аналога LibreQuake. Порт также поддерживает запуск оригинальных модификаций на языке QuakeC без необходимости вносить изменения в их код. В тестовом режиме уже проверена работоспособность популярных модов, таких как Rocket Arena, Threewave CTF и Team Fortress.

Среди ключевых изменений, адаптирующих классический шутер под стандарты платформы Roblox, выделяется замена оригинальных трехмерных моделей на аватары пользователей. Разработчик добавил новое меню паузы с поддержкой сенсорных экранов для мобильных устройств, инструменты для проведения голосований во время матчей, админ-панель для изменения правил игры и глобальную таблицу рекордов. Кроме того, в порте по умолчанию активен специальный мягкий режим отображения для детей, который скрывает излишнюю жестокость, окрашивая кровь в белый цвет и заставляя тела поверженных противников исчезать. Игроки могут отключить эти изменения и вернуть классический визуальный стиль 1996 года с помощью специального параметра.