Энтузиаст работает над созданием копии World of Warcraft внутри Roblox

Платформа Roblox известна как отличный инструмент для разработки пользовательских игр, среди которых немало интересных проектов. Одним из таких релизов обещает стать воссозданный классический Азерот из World of Warcraft. Фанат культовой MMORPG переносит ее на движок Roblox под незамысловатым названием World of Rocraft.

В проекте уже реализованы базовые геймплейные механики: создание персонажа (на данном этапе можно выбрать только человека-воина), битвы с монстрами, лутинг и квесты. Кроме того, энтузиаст перенес в игру Североземское аббатство — культовую локацию Элвиннского леса. Следить за дальнейшей разработкой можно на YouTube-канале автора, где он планирует публиковать результаты проделанной работы.