Энтузиаст воссоздает культовую Most Wanted на движке Roblox с оригинальной физикой погонь и картой Рокпорта

Энтузиаст под псевдонимом tabby представил масштабную технологическую демонстрацию ремейка культовой аркадной гонки Need for Speed: Most Wanted 2005 года на платформе Roblox. Разработчик сумел перенести в многопользовательскую песочницу ключевые механики оригинала, включая физическую модель поведения автомобилей, динамическую камеру и аутентичный интерфейс.

Центральным элементом демонстрации стала детализированная система полицейских погонь. В проекте полностью реализованы уровни погони с 1 по 5, поведение искусственного интеллекта патрульных машин, перехватчиков, тяжелых внедорожников и блокировок дороги. На экран выводятся привычный радар, шкалы ареста и ухода от погони, а также таймер зоны охлаждения, позволяющий скрыться от преследования после отрыва от патрулей.

Автор уделил особое внимание кинематографичности и физике окружения. При задержании активируются анимированные сцены ареста водителя с разных ракурсов камеры, вдохновленные оригинальной игрой Electronic Arts. На тестовых локациях также воссоздана система разрушаемых объектов погони, включая водонапорные башни и гигантские рекламные пончики, способные выводить из строя преследующие машины полиции.

В рамках технологического теста разработчик показал фрагмент карты города Rockport с трамплинами, скоростными развязками и характерным желтоватым визуальным стилем. В игре также функционирует автосалон с классическими автомобилями, среди которых присутствуют Lexus IS 300, Plymouth Hemi Cuda и Shelby GT500, поддерживающие кастомизацию кузова и нанесение фирменных винилов.

По заявлению разработчика tabby, релиз проекта в его текущем виде невозможен из-за прямых юридических рисков и отсутствия лицензий от Electronic Arts. Автор планирует использовать созданную технологическую базу для разработки самостоятельной гоночной игры в духе HeatWarped, где механики культовой серии будут реализованы без прямого нарушения авторских прав.

Проблема правообладателей остается ключевым препятствием для развития фанатских гоночных проектов в экосистеме Roblox. Ранее амбициозные проекты вроде Street Showdown быстро закрывались после первых тестов, а популярные симуляторы уровня Midnight Racing: Tokyo и Greenville были вынуждены экстренно удалять модели брендов Ford и Ferrari из-за претензий правообладателей.