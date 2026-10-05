Энтузиасты запустили Roblox на Linux без Wine со скоростью работы на уровне Windows

Команда VinegarHQ представила проект Sober, позволяющий запускать Roblox на операционных системах семейства Linux без использования прослойки Wine, виртуальных машин или эмуляторов Android. До появления этого решения пользователи открытой платформы были лишены стабильного доступа к популярной игровой песочнице из-за политики Roblox Corporation, которая принципиально отказывается выпускать и поддерживать клиент для систем на базе ядра Linux.

В отличие от стандартных методов трансляции системных вызовов авторы проекта разработали специализированную изолированную среду выполнения, созданную непосредственно под кодовую базу Roblox. Графика в приложении рендерится силами локального оборудования, а подключение осуществляется напрямую к официальным серверам сервиса. Согласно тестам создателей, итоговая производительность клиента на Linux полностью сопоставима со скоростью работы на Windows или даже опережает ее на аналогичной конфигурации оборудования.

Проект обеспечивает полноценную поддержку всех компьютерных возможностей платформы, включая локальный поиск серверов, текстовые каналы и голосовой чат. При этом разработчики модифицированного окружения по умолчанию отключили встроенную рекламу и сбор телеметрии. Пользователи также получили возможность тонкой настройки визуальной части, включая замену текстур, вывод индикатора региона сервера и возвращение оригинального звука гибели персонажа oof.

Мы портировали Roblox на Linux, потому что авторы игры отказались это делать. Проект сохраняет закрытый исходный код исключительно для снижения потенциала злоупотреблений, которые неизбежно привели бы к очередным блокировкам со стороны корпорации.

- команда разработчиков VinegarHQ

Несмотря на неофициальный статус клиента, его использование пока не приводит к волне блокировок учетных записей. Создатели отмечают, что запуск обычной сессии крайне редко влечет за собой санкции со стороны модерации, однако серверные изменения платформы могут в любой момент частично или полностью сломать совместимость. Сейчас проект доступен для загрузки через каталог Flathub в виде Flatpak пакета, а число скачиваний превышает 195 тыс. установок в месяц.

Для запуска требуется 64-битный процессор с поддержкой инструкций SSE4.1 или SSE4.2, а также видеокарта с графическим API OpenGL ES 3.0 или Vulkan 1.1. В свежем обновлении 1.8.0 разработчики синхронизировали клиент с актуальной сборкой Roblox 2.741.1061, устранили подтормаживания и исправили графические сбои при выводе изображения через Vulkan на различных видеокартах.