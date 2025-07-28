Фанаты создали полноценную игру в Roblox по мотивам популярного аниме про Девушек-пони

Всего месяц назад на ПК и мобильных устройствах состоялся мировой релиз Umamusume: Pretty Derby — игры, призванной удовлетворить давние мечты поклонников одноимённого аниме про девушек-пони и их спортивные забеги. Однако для самых преданных фанатов этого оказалось недостаточно: в Roblox появился собственный фанатский режим, вдохновлённый оригиналом, но с уникальным кроссовером и действительно неожиданными участниками.

Проект получил название Umamusume Tokyo Racecourse и был полностью создан на движке Roblox. В нём воссоздана атмосфера скачек на легендарном токийском ипподроме, а игрокам доступен весь спектр механик из оригинальной игры — от управления выносливостью и тактических перестроений до стремительных финишных ускорений. При этом визуальный стиль стал более минималистичным, а сами сменили перспективу и проходят от первого лица.

Забеги сопровождаются оригинальными озвучками из Pretty Derby, а в числе участниц можно заметить не только персонажей оригинального аниме, но и совершенно неожиданных гостей — от Соника до Гоку. Такой хаотичный состав лишь усиливает впечатление от происходящего, превращая каждую гонку в абсурдно-захватывающее шоу.

На момент публикации у фанатской версии в Roblox уже более тысячи добавлений в избранное и несколько сотен активных игроков. Очевидно, любовь к «девушкам-пони» не знает границ и форматов — даже если это значит мчаться наперегонки с героем Dragon Ball на пару с другими персонажами аниме.