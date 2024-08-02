Финансовый успех Roblox: квартальная выручка составила $893,5 млн, а ежедневная аудитория превысила 79 миллионов игроков

В разгар сезона финансовых отчётов Roblox Corp. представила впечатляющие результаты за второй квартал 2024 года, завершившийся 30 июня. Компания продемонстрировала значительный рост по всем ключевым показателям, подтверждая свою лидирующую позицию на рынке онлайн-развлечений.

Финансовые достижения Roblox впечатляют: выручка достигла $893,5 млн, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, общая стоимость покупок виртуальной валюты и товаров на платформе составила $955,2 млн, увеличившись на 22%. Этот показатель особенно важен, так как отражает реальные траты пользователей и служит индикатором будущих доходов компании.

Особого внимания заслуживает рост чистого денежного потока от операционной деятельности. Этот ключевой финансовый показатель взлетел на впечатляющие 433%, достигнув отметки в $151,4 млн.

Что касается игровой статистики, то и здесь наблюдается устойчивый подъём. Количество ежедневных активных пользователей выросло на 21%, преодолев отметку в 79,5 млн человек. Параллельно с этим число уникальных ежемесячных плательщиков увеличилось на 22%, достигнув 16,5 млн. Не менее впечатляющим выглядит и рост показателя вовлечённости: пользователи провели в играх платформы 17,4 млрд часов, что на 24% больше, чем год назад.

Комментируя эти результаты, основатель Roblox Corp. Дэвид Базуки отметил роль разнообразного и качественного контента в успехе компании:

Наша динамичная экосистема уникальна и продолжает привлекать пользователей всех возрастов со всего мира.

Однако, несмотря на финансовый успех, Roblox сталкивается с серьёзными вызовами. В июле этого года появился отчёт, поднимающий вопросы о безопасности юных игроков на платформе, в частности, о проблеме с педофилами. Хотя компания оспорила эти утверждения, вопрос безопасности остаётся актуальным.

Косвенно признавая эту проблему, Базуки заявил о планах инвестировать в развитие основной платформы:

Мы инвестируем в нашу основную платформу, чтобы помочь нашему сообществу создателей разрабатывать более качественный и безопасный контент и охватывать больше людей.

Это заявление можно рассматривать как ответ на недавние обвинения и стремление улучшить безопасность платформы.

Говоря о будущем, Roblox Corp. настроена оптимистично. В письме к акционерам Базуки отметил, что результаты второго квартала дают компании «значительный импульс» на следующий период. Прогнозируется, что выручка в третьем квартале составит от $860 до $885 млн. При этом ожидается сокращение консолидированного чистого убытка до $275-$250 млн, что будет улучшением по сравнению с $278,8 млн за аналогичный период прошлого года.