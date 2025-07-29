Глава Roblox заявил, что в будущем платформа может получить функции знакомств - но только для взрослых

Генеральный директор Roblox Corporation Дэвид Базуки заявил, что в будущем на Roblox могут появиться функции виртуальных знакомств, предназначенные для пользователей 21+ с обязательной верификацией личности. Об этом он рассказал в подкасте TechStuff, где также обсудил техническую эволюцию платформы и вопросы её безопасности.

По словам Базуки, идея внедрения знакомств основана на желании помочь тем, кто испытывает трудности в реальном общении:

«Я, возможно, рискую, говоря это, но когда-нибудь у нас появятся знакомства в Roblox — для ID-подтверждённых, по желанию подключившихся пользователей 21+. Людям, которым сложно решиться на свидание в реальности, может быть проще начать с виртуального общения».

Он также подчеркнул, что речь идёт не о внедрении функции в ближайшее время, а о долгосрочной перспективе, где Roblox сможет стать площадкой для взаимодействия взрослых людей, страдающих от одиночества, — так называемой «эпидемии одиночества».

Такое заявление вызвало бурную реакцию, учитывая репутацию Roblox как платформы, ориентированной прежде всего на детей и подростков. Сама идея "взрослых" функций в этом контексте звучит противоречиво — особенно с учётом прежней критики Roblox за недостаточную защиту от хищнического поведения.

Тем не менее, Базуки настаивает на безопасности платформы:

«Мы тесно сотрудничаем с различными агентствами и делаем всё, чтобы Roblox стал опасным местом для тех, кто приходит с дурными намерениями. Мы активно реагируем на буллинг и другие формы токсичного поведения, внедряя системы, которые дают пользователю понять: такое здесь не пройдёт».

Он также признался, что сам является родителем и понимает обеспокоенность некоторых взрослых. Его совет родителям: «Если вы не чувствуете себя комфортно, позволяя ребёнку пользоваться Roblox — доверьтесь своей интуиции».

Идея внедрения системы знакомств на платформе Roblox пока остаётся лишь гипотетическим предложением, однако сама возможность уже вызывает дискуссии о границах допустимого и будущем направлении развития сервиса.